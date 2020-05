México entró en la etapa más crítica del coronavirus, alcanzando incluso a países

europeos en el índice de mortalidad, como Italia, Francia, España o Inglaterra, en este

momento ya superó a Irán, país del medio oriente, que presentó serios problemas para el

control y confinamiento de su gente para evitar la propagación de la pandemia.

En nuestro país, se pretende regresar a la “nueva normalidad” este primero de Junio, a

pesar de estar en plena curva de contagios, de ver crecer el número de muertos.

El centro del país, sigue siendo la zona con más contagio, la CDMX y la zona conurbada del

Estado de México, tienen el 44% de contagiados, convirtiéndola en el área de más alto

riesgo del todo el país, lugar donde precisamente el presidente López Obrador, tiene su

mayor fuerza política.

Pero hace 3 días se presentó un reportaje en la revista Nexos, donde daba un dato

escalofriante, el número de muertos en la Ciudad de México, aumentó 120% en este

periodo cuarentenario, el gobierno de la ciudad, no da ninguna explicación, y no voltea ni

da señales de querer explicar, le saca la vuelta al caso, mientras esos muertos siguen

llenado cementerios y crematorios al por mayor.

Ese aumento no está registrado, las estadísticas, no los tienen como contagios de

Covid-19, tampoco de neumonía atípica, son los muertos anónimos, que nadie ve y que

nadie anota en ninguna lista estadística, para bien o para mal.

Para los que siguen pensando que el coronavirus es un invento del gobierno y que

muchos no conocen a ningún infectado y que los muertos nadie los conoce, primero tiene

explicación, los datos de pacientes y fallecidos, están protegidos, para la salvaguarda e

integridad de las mismas familias. Porque al inicio los contagiados empezaron a sufrir

aislamiento y segregación poco ortodoxa, por eso las autoridades médicas decidieron

mantener el anonimato sus nombres y direcciones. Y con ello evitar algún tipo de violencia

en esta etapa difícil.

Sin embargo, el no conocer y no ver, no es sinónimo de no existir, y ahí sale a flote aquella

cita bíblica, que dice “dichosos los confiaron en mi sin conocerme” y si muchos mexicanos

creen en la virgen de Guadalupe, en Dios, y jamás los han visto, entonces porque renegar

de un mal que ya cuenta con más de 7 mil muertos contados y si las predicciones técnicas

de los expertos son ciertas, entonces la cifra aumenta a 70 mil, de ese tamaño es el

problema, y tiende a ser superada solo por la inconciencia colectiva de millones de

mexicanos, que hacen caso omiso de las recomendaciones médicas y de contingencia

epidemiológica.

Los municipios y el estado en Tamaulipas, toman medidas responsables y serias, pero la

población en su desesperación, pero en la mayoría de sus casos, en la rebeldía, han hecho

que el número de casos aumente de manera exponencial, ya se cuentan más de 70

defunciones; se supera los 1300 casos, sin ser alarmante, pero si preocupante, el

gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no baja la guardia y hace un llamado a

los tamaulipecos a seguir en casa, a seguir juntos y a seguir la sana distancia.

Casos como el de San Fernando, prenden los focos rojos, es este municipio el que cuenta

con mucho transitar de personas derivadas de la industria petrolera y sus explotación y

producción, que hacen que la movilidad este dentro de la actividades esenciales, pero

también de estar en 0, hace 10 días, ahora ya hay 9 contagios, y su población sigue

intransigente a acatar la reglas de movilidad y de la sana distancia. Haciendo casi

imposible el achatamiento de la curva de contagios en la entidad.

Sigamos en casa, es la mejor solución, las estadísticas son reales, los números no mienten,

y su impacto ya pega en la economía, eso se sabe, pero mientras más caso omiso

hagamos, peor será para nosotros mismos.

Al tiempo.

chanorangel@live.com.mx