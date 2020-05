¿A dónde irán los culpables?

Ha comenzado la etapa más crítica de la pandemia, muchos aún seguimos sin entender los números, quizá nunca lo logremos entender, pero lo que sí está claro es que sin pruebas y sin datos fehacientes, los números nunca cuadraran y será letra muerta en el mundo de la estadística.

Ni el doctor López-Gatell, ni el presidente Obrador; saben a ciencia cierta, cómo distinguir la política, de la salud pública, marasmo en el que se han acribillado todas las verdades posibles. Y los números nomás no coinciden con los datos, que, los estados arrojan a la federación.

La lluvia de ataques y desprestigio en contra de quienes piensan diferente; son la argumentación más usada en esta etapa de cuarentena critica; las granjas de bots y las maquilas de usuarios de Facebook, aparecen como fantasmas, y con una división desorbitada sobre las creencias nacionales.

Estos ciberataques ya han hecho su efecto búmeran, y está de regreso, convirtiendo a las huestes defensoras de las 4T, en verdaderos golpes de estado cibernéticos. Lo que antes eran las benditas redes sociales, ahora son el blanco de desprestigio, y ahí sí, que ya no gusto a la inquilino de palacio. Y pidió a los directivos de Twitter, Facebook y YouTube, que detuvieran esos ataques en contra del gobierno de la 4T.

Los culpables cavan sus propias tumbas, atacar y atacar era la mejor defensa del gobierno de López Obrador, pero ya no se pudo, los errores están causando estragos, los empresarios en el primer frente de guerra, los agricultores están a la defensa, los desplazados de los apoyos sociales están haciendo mucho ruido y los desprotegidos por el nuevo INSABI, están dando en el punto de quiebre de esta transformación insondable.

Acusar al pasado de tu errores, es algo que ya la pandemia se llevó, y no regresara; el presente los alcanzo y los culpables de los errores deben de pagar, como símbolo de justicia, esa que tanto pregona el presidente. Deben de saber quién en un año y medio, hundió a Pemex; quien paso de energía a

ridículo en la OPEP, y quien como secretaria de estado, no sabe ni cuántas empresas hay en nuestro país, ni siquiera con los datos más precisos del censo económico, hecho por el INEGI.

El tiempo saca las mentiras, como el acuse de corrupción del NAIM, donde no hay ninguna denuncia, ningún juicio penal, ningún acusado, pero se detuvo, por caprichos políticos, la obra más importante de infraestructura de América Latina. Solo para demostrar de qué lado estaba el poder.

Las cifras no cuadran, las discrepancias con los estados están a la orden del día, ya hasta los mismos correligionarios de partido, empiezan a sacar sus salvavidas y buscar arenas más firmes, porque la pandemia, puede ser su tumba política, y apoyara un presidente en caída libre puede ser el peor de los escenarios.

Si no hay pruebas, no hay casos, si solo se hacen 1600 pruebas diarias, pues la lógica es que no salgan más de ese número de infectados, entonces la cifra será la que el gobierno decida que sea, los muertos y sacrificados, serán los que el gobierno federal decida, los que al final sean producto del COVID-19, no serán conocidos jamás.

Pero alguien tiene que tener la culpa, o quienes serán los culpables ¿y a dónde irán?

De Aquello y lo demás…

Sigue en el estado la cuarentena, en su etapa más crítica, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, ha puesto a todo el equipo de salud en máxima alerta, la curva epidemiológica, parece estar en aumento en la entidad, las medidas deben y tienen que contar con el respaldo ciudadano, sin embargo, la población incrédula sigue siendo el principal obstáculo para achatar la curva de contagio.

Los anuncios y propuestas económicas y sanitarias, puesta en marcha oportunamente por el gobierno estatal, serán insuficientes, si la población sigue preocupada por la falta de cerveza, y se alza para contrarrestar las medidas epidemiológicas, como pasó en San Fernando, donde comerciantes fueron usados como escudo para pretensiones políticas oportunistas. Poniendo en riesgo toda una población.

En Reynosa, la alcaldesa Maki Ortiz, quien ha puesto mucho énfasis en la atención de la cuarentena, hizo un mensaje a través de medios y redes sociales para celebrar a las madres reynosenses, con un acto de responsabilidad por el distanciamiento social.

Invito a todas las mamás de Reynosa, a participar en un concurso, para ganar una de las 100 parrilladas, para 4 personas, que el ayuntamiento, obsequió a las madres participantes, todo fue hecho siguiendo las recomendaciones de los comités municipal y estatal de salud pública.

De una manera responsable y firme, el edil Ortiz Domínguez, ha sido enfática, y exhorta a la población, para seguir en casa, porque solo así, se podrá contrarrestar el contagio del covid-19.

chanorangel@livecom.mx