Aún cuando los legisladores “morenos-4T” recularon en la desaparición de

los Fideicomisos, aunque sea temporalmente, aún se cierne el peligro de que el

FONDEN (Fondo para Desastres Naturales) para a la historia.

Sobre todo, porque el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación

actúa como la “chimoltrufia”.

De allí que esa partida, al menos de Nuevo Laredo que es de 10 millones de

pesos, será defendida “a capa y espada” por el Presidente Municipal Enrique Rivas

Cuellar y, por supuesto, del gobernador Francisco García Cabeza de caca quien

reclama lo justo en el reparto de Participaciones Federales.

Esto lo dejó en claro en la conferencia de prensa virtual, de cada lunes.

Y es cierto que Rivas Cuellar tuvo que echar mano del recurso del FONDEN

para enfrentar la pandemia del COVID.

De hecho, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de

la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, informó que se

congelará la iniciativa para revisar y extinguir 44 fideicomisos.

Entre éstos se encuentra el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine

(Fidecine), el cual fue defendido por la comunidad artística del país, incluidos

personajes como Guillermo del Toro.

“Lo que hemos decidido en el grupo parlamentario para que no haya

confusión, es que vamos a congelar la iniciativa, hasta que establezcamos mesas

de trabajo con el gobierno, Consejería Jurídica (de Presidencia) y los sectores

involucrados para tener un diálogo con ellos en parlamento abierto y decidir

determinados recursos”, señaló Delgado.

Detalló que la iniciativa no pretende desaparecer los recursos integrados en

dichos fideicomisos, sino hacer más transparente su uso.

La diputada Dolores Padierna, quien presentó la iniciativa, señaló que existen

muchos análisis que señalan que la figura del fideicomiso no garantiza la

transparencia de los recursos públicos.

La propuesta señala que aunque se extinga el fideicomiso, no se suspendería

el objeto de su creación y serían administrados por la estructura orgánica de la

Administración Pública Federal a la que correspondan.

Entre los fideicomisos que se extinguirían se encuentra fideicomiso público

para apoyar a pequeñas empresas privadas en el sector de hidrocarburos, el Fondo

para la Atención de Emergencia (Fonden), los fondos enfocados a ciencia y

tecnología y el Fidecine.

Padierna aseguró que la decisión de parar esta iniciativa no obedece a la

presión ejercida por los cineastas u otros grupos afectados por la desaparición de

los fideicomisos y que consideró que la iniciativa transitará hasta que se entienda y

no haya confusiones.

La propuesta para desaparecer 44 fideicomisos en el país no fue consultada

al interior de la bancada, sostienen los diputados de Morena, Miguel Ángel Jáuregui

y Lorena Villavicencio.

En entrevista con La Razón coincidieron en que el coordinador de su partido

en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, no discutió este tema con el

grupo parlamentario, ante la emergencia que enfrenta el país por el Covid-19.

«No es una iniciativa de la bancada, jamás se discutió el tema de los

fideicomisos; simple y llanamente alguien (la diputada Dolores Padiema) la hizo no

sé a propuesta de quién o quiénes, pero eso no pasó por el filtro del grupo

parlamentario», aseveró.

TORMENTA.- Aún se realizan trabajos desde limpieza como el

restablecimento de la energía eléctrica en varias colonias afectadas por las tormenta

del pasado jueves.

Y es que, según cifras oficiales, resultaron afectados 127 mil usuarios de la

Comisión Federal de Electricidad, con daños a líneas de alta tensión de 400

kilovoltios, línea de tensión en 138 kilovoltios, 10 subestaciones afectadas, 49

circuitos de media tensión, líneas primarias y secundarias reventadas, por lo que se

dispuso de 102 trabajadores electricistas, 30 ingenieros y 92 vehículo de la

paraestatal CFE.

Ahora se trabaja en la reparación de un socavón que afectó el lado sur de la

carretera al Aeropuerto.

Los trabajos durarán unos dos meses.,

OBRAS “FANTASMA”.- Al menos tres empresas fantasma fueron

contratadas por la Secretaría de Educación de Veracruz para remozar escuelas en

la entidad, denunció el senador panista Julen Rementería. A partir de un listado

oficial, el legislador veracruzano reveló que los domicilios fiscales de algunas

empresas contratadas corresponden a una casa abandonada, un autolavado y un

inmueble donde se vende mole. …Y PUNTO.

