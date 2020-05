Pues ahí tiene que ya se publicó decreto para prácticamente militarizar el país, que la milicia tenga tareas hasta de policía municipal, de lejos y de cerca se ve que la intención del Presidente es a chaleco verde olivo ejercer control en toda la nación.

Más que preocupación por la ciudadanía, que la milicia sea quien se encargue de cuidar de la seguridad de los mexicanos y sus bienes, se ve la urgencia de ANDRES MANUEL por tener control hasta en los Estados de opción.

Puede ser que AMLO comience a ver que se le está acabando la fuerza y no quiere perder control político, utilizara las Fuerzas Armadas, para el 2021 y 2022 que se tendrán procesos electorales se desplegaran aproximadamente 100 mil elementos en todo el territorio nacional.

Para ello se hizo reforma a la constitución en un artículo transitorio abriendo la posibilidad de que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad pública hasta el 2024. Muy conveniente para el Presidente.

Marca el Decreto que las funciones que realizaran las Fuerzas Armadas serán llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera «extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria».

De manera que el Ejército y la Marina realizarán funciones como prevención de comisión de delitos, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social en todo el territorio nacional. Se escucha bien, como si todo fuera solo por el bien de los mexicanos, pero la verdad es que el Presidente no da paso sin huarache, todo se trata de control.

Gobiernos absolutos, con el control total no son buenos para la nación, ojala los de oposición vean el peligro que se viene y actúen en consecuencia, aunque el decreto ya está publicado en el diario oficial de la federación.

Si no mal recuerdo, una de las demandas de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR cuando andaba en campaña era que el Ejército debería estar en los cuarteles y no en las calles, pero ahora resulta que no solo andarán patrullando el país sino que hasta intervendrán en peleas domésticas. Hágame el favor.

Está claro que ANDRES MANUEL quiere con el ejército en las calles tener el control de todas las Entidades, el problema es que quien sabe si tenga la fortaleza para dirigir con bien a la milicia.

Cierto es que las Fuerzas Armadas son leales a la nación, respetar al comandante en jefe, que no es otro que el Presidente de México, pero también es verdad que hay otras fuerzas más grandes que el mismo mandatario nacional que con dinero las cosas pueden cambiar.

Quizá el Presidente ni siquiera este midiendo lo que significa militarizar el país, pero bueno, en el pecado puede llevar la penitencia, claro que la milicia es digna de respeto, las Fuerzas Armadas son baluarte de la nación, pero también es verdad que se han visto casos en los que la necesidad o ambición les hace perder la razón, cometer arbitrariedades.

Para muestra hace unos días medios de comunicación nacional dieron cuenta, con imágenes en video, de como elementos de la guardia nacional, supuestamente marinos, extorsionaban a delincuentes, les decían que estarían de su lado solo tenían que aumentar la cantidad de dinero.

En fin, la situación es que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ya publico Decreto en el diario oficial de la federación donde se establece que las Fuerza Armadas realizaran tareas de seguridad en todo México.

Se despegaran desde ya 70 mil elementos, para el 2021 serán 100 en territorio nacional, prácticamente está militarizando al país, más que velar por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes se ve que los de la 4T quieren a chaleco verde olivo ejercer control hasta en los Estados de oposición.