La capital del Estado sigue siendo la preocupación para las autoridades de salud, por el incremento

de casos de COVID-19 que se han registrado y que a la fecha suman los 123 contagiados con tres

fallecimientos a causa de este virus seguido de Matamoros en donde se reportan un total de 122

personas infectadas hasta el mediodía de ayer.

Las estrategias de las autoridades sanitarias siguen siendo las mismas, atendiendo de primera mano

a los pacientes y aplicando las pruebas COVID-19, pero sobre todo pidiendo la colaboración de la

ciudadanía para que se quede en casa y permita a los medios, enfermeras y personal de salud

avanzar en el combate y control de esta pandemia que hasta la fecha, está bajo control, hay que

decirlo.

A pesar de la faramalla que hacen algunos alcaldes, queda claro que en nada han ayudado puesto

que los casos siguen en aumento a pesar de que están suspendidas las actividades laborales y

escolares, de negocios no esenciales y de servicios en algunos casos.

Por cierto que Adrián Oseguera con todo y su campaña, registra en su municipio 80 casos, con una

defunción, mientras que Reynosa reporta 44 casos, pero lamentablemente 5 defunciones.

Hay que señalar que en el caso de Matamoros, se registran hasta el momento 9 fallecimientos

mientras que Nuevo Laredo se reportan 4 fallecimientos a pesar de las acciones y estrategias que

realiza la autoridad municipal, que o no han funcionado o la gente simplemente no le da la

importancia que merece.

De reconocer la actividad de la autoridad de salud, de los médicos, las enfermeras, de los directivos

que han estado al pendiente de la salud de los Tamaulipecos, ya sea del estado o la federación como

es el caso del IMSS o el ISSSTE, aunque este último contaminado con la actitud política de Américo

Villarreal y Ernesto Lavín, aquel que fue el causante de que se echaran a perder miles de vacunas en

sus tiempos de Jefe de Jurisdicción, hay datos aun cuando a la 4T, le importa poco.

Lo cierto es que Tamaulipas registra 580 casos positivos, 140 en investigación reporta la autoridad

de salud, 89 recuperados, aunque lamentablemente registra 29 defunciones hasta el mediodía de

ayer domingo.

Insisto, la mejor forma y medicina para combatir al COVID-19, es quedarse en casa, que también es

la mejor manera de apoyar a la autoridad de salud que según se sabe tiene buenas expectativas y

espera pronto salir del problema, dado al control que se tiene de esta enfermedad, en donde por

cierto existen varios Municipios de la entidad, sin problema de contagio.

La coordinación que existe entre las autoridades de salud y las determinaciones que ha tomado en

Comité Estatal de Salud, han sido oportunas, pero sobre todo la autoridad educativa con Mario

Gómez Monroy y Magdalena Moreno Ortiz que desde sus trincheras avanzan en lo administrativo y

académico para cumplir con el calendario oficial.

El magisterio por su parte encabezado por José Rigoberto Guevara Vázquez, asume el compromiso

de contribuir con la autoridad para que a través del internet y los medios digitales, desde casa los

docentes y los trabajadores de la educación cumplan con su compromiso de educar y formar a las

nuevas generaciones aun en medio de este tipo contingencias de salud.

Seguridad Pública, no se ha quedado atrás y mire que ver a los policías estatales repartir volantes y

exhortar a la población a quedarse en casa tiene su mérito sobre todo cuando sus funciones sean

otras y eso hay que destacarlo.

Esperemos que esta contingencia pase pronto, y aunque no sea por voluntad propia añoramos que

pronto nos podamos ver, abrazar y continuar en el camino de la vida juntos, que una contingencia

sanitaria o de cualquier tipo, no nos divida y lo que es mejor, vencer cualquier adversidad, porque

créamelo, a casi tres meses, los días pesan y más aún cuando se añoran los días de café, amena

plática y un buen desayuno, pero hay que respetar y obedecer las decisiones aun qué en ocasiones

no nos gusten…veremos.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com