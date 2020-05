Cd. De México, 18 de mayo 2020.- La creación de varios personajes ficticios trascendentales en el cine y la literatura se ha inspirado en personas que sí existieron. Aquí una lista de 5 personajes ficticios icónicos.

Dorian Grey

El retrato de Dorian Grey, de Oscar Wilde es sobre un hombre hermoso que vende su alma para mantener su belleza y su juventud. El personaje principal de esta novela está Inspirado en John Gray, un hermoso amante de Wilde, que era poeta.

Wilde cambió el nombre de John a Dorian haciendo referencia a los dorios, una de las principales tribus de Grecia antigua, famosos por sus prácticas sexuales de hombre con hombre.

Cuando se publicó la novela era evidente en quién estaba inspirada, lo que provocó el distanciamiento entre John Gray y Oscar Wilde.

Norman Bates

El protagonista de Psycho, Norman Bates, al igual que Leatherface de Texas Chainsaw Massacre y Buffalo Bill de Silence of the Lambs, están basados en el mismo hombre: Ed Gein.

Gain era un handyman de 51 años. La policía descubrió que este hombre era un asesino en serie. Gein había descuartizado a una mujer y, tal como Buffalo Bill en Silence of the Lambs, planeaba hacer un traje de mujer con la piel.

Ed Gein vivió a menos de una hora de donde ocurre la historia de Psycho.

Indiana Jones

El personaje de Indiana Jones se inspiró en varias personas, principalmente de Hiram Bingham III, un profesor de Yale en la materia de historia de América Latina.

Bingham hizo una importante exploración al Machu Picchu y en 1954 se hizo un filme llamado Secret of the Incas, en donde el protagonista era un personaje llamado Harry Steele, estaba inspirado en Bingham. Los creadores de Raiders of Lost Ark admitieron se inspiraron en Harry Steele para hacer el personaje de Indiana Jones.

James Bond

Se cree que el creador de James Bond, Ian Fleming, se inspiró en alguien que conoció cuando pertenecía a la inteligencia británica: el agente secreto Forest Yeo-Thomas.

Yeo-Thomas, fue uno de los agentes más importantes para Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Fue enviado en misiones secretas a territorio ocupado y reportaba directamente a Winston Churchill. Yeo- Thomas fue capturado y torturado por la Gestapo antes de ser enviado a un campo de concentración de donde se escapó.

Sherlock Holmes

El detective más grande de todos los tiempos está inspirado en un conocido de Sir Arthur Conan Doyle, Dr. Joseph Bell, profesor de la Universidad de Edimburgo en el s. XIX.

Dr. Joseph Bell era famoso por deducir los padecimientos de alguien a través de la mera observación y ayudó a la policía en varias investigaciones, incluyendo el Ardlamont Mystery.