Anote usted en su agenda esta fecha: 27 de maro de 2024.

Ese día es el límite de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Es decir, volvieron a mandar a la calle a los militares cuando ya habían

regresado a sus cuarteles.

Impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, así como con el voto del

PRI, el Congreso suprimió de la Constitución el requisito para que el titular del Poder

Ejecutivo solicitara el uso de la fuerza armada permanente al Legislativo y, a partir

de ello, abrió la puerta para que el Ejército y la Marina realicen actividades de

seguridad pública.

Dolores Padierna (Morena) afirmó que con ello se regulariza la intervención

de las Fuerzas Armadas en seguridad pública y se define el límite de su participación

al 27 de marzo de 2024.

Enrique Ochoa Reza (PRI) dijo que el acuerdo confirma que los militares

estarán en las calles no más allá del 27 de marzo de 2024 y en tanto, ejercerán, en

tiempos de paz, funciones que deberían competer a las policías civiles.

Verónica Juárez (PRD) dijo que los militares ejercerán funciones de la

Guardia Nacional de manera directa y sin restricciones, podrán realizar detenciones,

con el riesgo del endurecimiento de la política de seguridad.

Pero, los dirigentes nacionales de partidos, diputados federales y

organizaciones de la sociedad civil anticiparon que acudirán a la Suprema Corte,

para impugnar el decreto presidencial que permite a la Guardia Nacional disponer

de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero

Hicks, confirmó que «estamos evaluando la mejor ruta jurídica para proceder”.

La diputada priista Anilú Ingram reveló que “se está haciendo el análisis

jurídico de fondo y se está evaluando la ruta».

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, y la diputada de MC, Martha

Tagle, anticiparon que impulsarán un recurso ante la Corte, e informaron que

apoyarán esta demanda de organizaciones civiles. Incluso, la diputada de Morena

Lorena Villavicencio adelantó que se sumará para impedir la intervención militar en

seguridad pública.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados que encabeza René Juárez

Cisneros, rechazó el decreto presidencial por el que se ordenó a las Fuerzas

Armadas llevar a cabo tareas de seguridad pública a partir de hoy, pues hacerlo en

estos momentos y sin claridad, genera la suspicacia de que “se aprovecha esta

situación de crisis para concentrar más poder”, indicó el priista.

DESPENSAS.- En plena cresta del Cocid-19, continúa el reparto de

despensas en colonias populares de Nuevo Laredo.

El alcalde Enrique Rivas Cuellar, acompañado por el Diputado Local Félix

“Moyo” García Aguiar y la regidora Nora Hinojosa entregaron despensas y

kits sanitizantes a los habitantes de la colonia Arlin.

“Aunado al apoyo estamos dando el mensaje a la ciudadanía de no salir de

casa, que cumplan con las restricciones, estamos en las dos peores semanas en

que puede repuntar el coronavirus y tenemos que redoblar esfuerzos. Todos unidos

contra el Covid-19 vamos a salir adelante”, dijo el alcalde.

Además de las despensas que incluyen alimentos no perecederos de la

canasta básica y los kits sanitizantes conformados por un gel antibacterial, jabón

para manos y cubrebocas, se entregó a las amas de hogar un rosal para plantar en

sus domicilios, como obsequio por la celebración del ‘Día de las Madres’.

El legislador Félix García, mencionó que este 2020 ha sido un año

complicado por causa de la contingencia sanitaria.

“Esta crisis no sólo afecta la salud física, también la económica y social.

Desde el Congreso estaremos respaldando el trabajo del gobernador Francisco

García Cabeza de Vaca y del presidente Rivas”, agregó.

El apoyo que se entregó directamente en las casas del sector fue recibido

con agrado, ya que permite un ahorro económico considerable al momento de surtir

la despensa familiar.

DIPUTADO INFECTADO.- El diputado José Luis Elorza, de Morena, se

convirtió en el cuarto diputado federal que resulta infectado con Coronavirus.

En su cuenta de Facebook informó que se sometió a una prueba de detección

de Covid-19, al presentar algunos malestares generales como dolor de cuerpo y

fiebre.

Dijo que se encuentra aislado de su familia y colaboradores para evitar

mayores contagios. …Y PUNTO.

Correos:

primitivo@primitivolopez.com

primitivonoticias@gmail.com

Web: www.primitivolopez.com

Facebook: primitivo.lopez@facebook.com

Twitter.com/primitivo lopez