Le Hacendaria «en el aire»

Los legisladores de la oposición conformada por los partidos políticos PAN, PRI, PRD

y Movimiento Ciudadano (MC) rechazaron ayer jueves la realización del período

extraordinario para la aprobación de las reformas hechas a la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por iniciativa del Presidente Andrés

Manuel López Obrador, convocatoria que le compete emitir a la Comisión

Permanente, para la sesión a realizarse el próximo martes 5 de mayo.

Solo que la Comisión Permanente está integrada por 37 miembros diputados y se

requieren 25 votos, las dos terceras partes, para convocar al período extraordinario,

pero MORENA y sus aliados PT y PES solamente tienen 24 y el PAN, PRI, MC y PRD

cuentan con los 13 restantes, por lo que entre el público ya se está esperando el

nombre del que se va a sumar a la causa del mandatario nacional.

Y si eso ocurre entonces se daría el período extraordinario y al muy viejo estilo del

Partido Revolucionario Institucional (PRI) la iniciativa de Ley va ser aprobada por vía

del fast track, después de haberles pasado por encima la aplanadora a los opositores,

lo que obviamente deja por los suelos al nuevo gobierno socialista que a toda costa

quiere sacar adelante su Cuarta Transformación (CT).

Para todos los que le entienden al juego político el salirse con la suya López Obrador

va a ser algo semejante a un altamente criticado retroceso, ya que el poder estará en

manos de un solo hombre, como ocurrió durante todos los gobiernos del

Revolucionario Institucional, lo que muchos lamentan porque cansados del sistema

esperaban otra de AMLO.

Obviamente entre los críticos de lo que esta haciendo el Presidente López Obrador,

son el PRI y el PAN, acusándolo el primero de buscar la imposición de una

“dictadura” con su iniciativa, “para adueñarse del presupuesto y ejercerlo como

patrimonio personal, sin procesos de fiscalización ni evaluación de resultados.

El diputado Héctor Yunes, vice coordinador y vocero de la banca del PRI en la

Cámara de Diputados, advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria enviada al Congreso, “es para adueñarse

del presupuesto y es un atajo en su ruta de imponernos una dictadura”.

Por el lado del PAN los gobernadores del partido alertaron la intención del presidente

López Obrador de disponer libremente del Presupuesto de Emergencias y remarcaron

que esas reformas hechas a la Ley deben analizarse con mucho cuidado por parte de

los diputados federales del partido y adelantaron que por su parte utilizarán todos los

caminos políticos y legales para disuadir ésta pretensión.

Aseguran que la desaparición del Fondo Metropolitano afectaría gravemente a miles

de familias de todo el país, sobre todo a los que viven en zonas conurbadas.

Los dirigentes nacionales de los partidos PAN, PRI, PRD y MC, manifestaron ayer

jueves su total respaldo a sus legisladores en la Comisión Permanente, los que ya

anunciaron su decisión de no apoyar la celebración de sesiones extraordinarias para

hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Hiciéron hincapié en que la iniciativa presidencial y el dictámen que promueve

MORENA no debe aprobarse porque atenta contra el equilibrio de poderes esblecido

en la Constitución, ya que el Ejecutivo invadiría responsabilidades de la Cámara de

Diputados y además tendría un manejo discrecional de los recursos públicos.

“México cuenta con nosotros para salir adelante, pero no será a través de una reforma

que establezca un manejo discrecional de los recursos públicos al Gobierno Federal,

sino mediante los instrumentos legales previstos en la Constitución y fortaleciendo las

atribuciones del Congreso de la Unión.

Por cierto senadores de Estados Unidos le hicieron llegar una carta al Secretario de

Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para que presione a sus contrapartes

mexicanas para incorporar como “negocios escenciales” a las industrias que proveen

componentes a los sectores alimenticios, médicos, de transporte, infraestructura,

aeroespacial, automotriz y de defensa”. Urgiéndolo a solicitar al gobierno mexicano

que clarifique “su definición de negocios escenciales”.

Nota que salió al aire 24 horas después de que López Obrador anuncio su viaje a

China, para agradecer a su homólogo el apoyo que ese país le ha dado a México,

frente al coronavirus.

Durante la celebración de El Día del Niño que se llevó a cabo ayer jueves en todo el

país, en el Distrito Federal alrededor de 100 payasos, botargueros y músicos, que

regularmente se desempeñan en la famosa Calle Madero, se manifestaron frente a

Palacio Nacional para solicitar ser incluídos en el programa de apoyos que el

gobierno ha entregado PARA PODER ENFRENTAR EL IMPACTO ECONOMICO

OCASIONADO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. Que triste.

Por cierto en algunas casas ya hay mantas colgando en las viviendas, en la que le

dicen al gobierno “NOS QUEDAMOS EN CASA, PERO SIN COMIDA”, que triste,

nunca antes habíamos visto algo semejante en nuestro país, con todo y los defectos

e imperfecciones que le ve todos los días, López Obrador, al país que hoy le toca

gobernar y lo está haciendo con las mismas prácticas que tanto criticó y rechazó,

como es el préstamo de seis mil 400 millones de dólares, en bonos para pagar en 5,

13 y 31 años.

Dicen que amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia y ha de ser

cierto porque el millonetas número uno de México, Carlos Slim Helú, siendo seguidor

y gran amigo de López Obrador, en suerte resultó ganador en la licitación para

realizar el Tramo 2 del Tren Maya, que va a conectar a las ciudades de Escársega y

Calkini, con lo que se va a echar a la bolsa más de 15 mil millones de pesos, como

sucedía antes en el tricolor.

Para su superior conocimiento la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece

a los egresados de bachillerato, la oportunidad de formarse en el amplio campo

profesional de la Historia y la Gestión del Patrimonio Cultural.

El programa educativo es parte de las licenciaturas que ofrece la Unidad Académica

Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) en el Campus

Victoria.

La carrera de Historia que imparte la UAT es una de las pocas Licenciaturas que se

ofertan a nivel nacional con las características particulares de la gestión y el

patrimonio cultural.

El Plan de estudios está a disposición por medio del portal de la UAT

https://www.uat.edu.mx/SitePages/principal.aspx en el apartado de Oferta Educativa ,

además se puede consultar información en la página web y redes sociales de la

UAMCEH.

La Licenciatura de Historia y Gestión Patrimonial Cultural forma historiadores con

herramientas que les permitan tener una mejor comprensión del mundo moderno ante

cambios tan vertiginosos. Se vincula con áreas con las que se encuentra

estrechamente relacionada con proyectos y en boga como lo es el Patrimonio

Cultural.

