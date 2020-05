Ciudad de México. 14 mayo 2020. No hay nada como una buena película romántica. En tiempos de coronavirus, si antes no se tuvo tiempo de ver alguna ahora es el momento perfecto. Si no se es fan del género es gran momento para darle una oportunidad.

Todos extrañan a sus parejas si no viven juntos, así que estas películas podrían ser una buena distracción para cuando vuelvan a verse… o podrían hacer que se extrañe más al ser amado. De cualquier manera, un sentimiento cálido lleno de esperanza brotará. Y hoy es muy necesaria.

Estas son las mejores películas de amor, con tráilers y descripciones, en Netflix ahora mismo*. Desde originales hasta los buenos clásicos, hay algo para todos los corazones.

Quizás para siempre

Los comediantes Randall Park y Ali Wong, con sus propios especiales de comedia en Netflix, llevan a la pantalla su propia versión de Cuando Harry conoció a Sally.

Interpretan a dos amigos de la infancia que recolectan al convertirse en adultos, viviendo vidas muy diferentes. Keanu Reeves forma parte la historia.

Cómo ser soltera

La mujer de mis pesadillas

Ben Stiller se casa con una mujer que parecer ser un sueño hecho realidad, pero no resulta ser lo que creía. Al viajar en su luna de miel, decide pasar tiempo con alguien más.

Y nadie más que tú

Si supieras

Una historia sobre un triángulo amoroso teniendo a la chica que todos ignoran como la protagonista. Intenta ayudar al chico con su interés amoroso, pero el interés amoroso no lo tiene solo él.

Someone Great: Alguien extraordinario

Set It Up: El plan imperfecto

Dos asistentes idean un plan para emparejar a sus jefes. En el proceso, ¿también se enamoran ellos?

Cuando nos conocimos

El stand de los besos

Original de Netflix. Shelly se encuentra enamorándose del hermano de su mejor amigo. Pero eso nunca debió haber pasado.

¿Cómo saber si es amor?

A todos los chicos de los que me enamoré

Basada en los libros, uno de los más grandes éxitos de la plataforma de streaming también tiene su segunda parte: A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero. La tercera entrega ya está grabada y pronto será estrenada.

Los caballeros no tienen memoria

Solo tú

Una llamada telefónica hace que Marisa Tome (tía de Peter Parker en las películas con Tom Holland) viaje a Italia en búsqueda de su verdadero amor. Robert Downey Jr. se cruza en su camino pero no parece ser él quién la enamorará.

En nombre del amor

¿No es romántico?

Después de quedar inconsciente, Natalie despierta atrapada en una comedia romántica, lo que es su peor pesadilla porque no cree en el amor. Liam Hemsworth forma parte del elenco y es el interés romántico.