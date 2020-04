EL PUEBLO SABIO SEÑALA QUE “El Que Pregunta No Se Equivoca… Que Vale Mas Una Verdad Amarga, Que Una Dulce Mentira y Que Es De Sabios Cambiar De Opinión”…Quisiera Que El Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Fuera Más Preguntón y Sin Verdades a Medias y Reconociera y Supiera Cambiar de Opinión, Al Igual que El Resto De La Clase Gobernante, Estatal y Municipal de La República…Pareciera Una Quimera, Pero Es Toda Una Posibilidad, Para Beneficio General de La Nación, de Las Entidades Federativas y Los Municipios del País, En Lo Particular, De Tamaulipas y La Inmensa Mayoría Del Municipio Tamaulipeco. Sin Olvidar Que No De Ahora, Sino Desde Mucho Tiempos Atrás, México Requiere De Una Verdadera Reconciliación, Con Una Unidad Apartidista y Se Gobierne Por Igual, Para Todas y Todos Los Mexicanos y En Especial En Tamaulipas, Para Que El PAN-Gobierno Estatal, Deje De Ser Sectario y Rapaz…

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, En Sus Misas Mañaneras Políticas, Dice Una Cosa, Pero La Realidad Parece Ser Es Otra. Que Le Tupe a La Corrupción, ni quien se lo discuta, como tampoco su vocación asistencial con los mas vulnerables, sin embargo, debe tener un buen equilibrio y balance, entre la improductividad poblacional y el sector productivo. Una Cosa Es Regalar El Pescado Al Hambriento y Otra Muy Diferente, Enseñarlo a Pescar…Es Emergente Una Amalgama de Improductividad y Productividad, ya que de esa cruza, algo bueno debe salir, aunque sea algo regular y así acabar con los extremos, para luego tratar de alcanzar una total productividad, que haga a México y Su Población, tener un entorno mas Justo y Equitativo, Donde Todos Ponen y Todos Ganan y así lograr un sistema económico sano, con un sistema alimentario autosuficiente, tal como llego a existir hasta el final Del Sexenio de GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Antes Que Llegara La Tecnocracia Al Poder, de La Mano Del Nacionalismo y Populismo con LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ y JOSE LOPEZ PORTILLO Y PACHECO y Luego Dar Paso A Sentar Las Bases Del Neoliberalismo con MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, sin desterrar a La Tecnocracia, pero Si Al Populismo y Nacionalismo…Neoliberalismo que Cristalizó Casi Totalmente, con CARLOS SALINAS DE GORTARI, con un entreguismo exagerado al extranjero, que dio continuidad ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, VICENTE FOX QUESADA, FELIPE CALDERON HINOJOSA y ENRIQUE PEÑA NIETO. Actualmente El Neoliberalismo dejo de prevalecer en El Sistema del Gobierno Federal, dando Paso Al Nacionalismo y Al Populismo y Una Relación Modosita Con El Extranjero. Si La Relación será como La De Don BENITO JUAREZ GARCIA. Ta Cañón, no hay que olvidar que El Oaxaqueño Siempre Estuvo de Hinojos Ante Los Gringos…

LOS TIEMPOS DE LA LLAMADA CUARTA Transformación De México, con ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y MoReNa, a la fecha, El Horizonte No Se Ve Claro, Sino, Nubladon, le ha tocado Un Sexenio Atípico, con pandemias de todo tipo, no sólo sanitarias, sino también económicas y sociales, independiente de La De La Corrupción e Impunidad, aparte de Tener Caballos de Troya, tanto al interior de su administración federal, como en el ámbito partidario, del Movimiento Político que formó, para que lo llevara a estar donde está, sin importar hacer alianzas con la escoria de la escoria política de México, de ahí que en MoReNa exista toda una fauna de oportunistas y traidores que buscan El Poder por El Poder, mientras que El Lopezobradorismo Puro es desplazado por su falta de experiencia y su ignorancia política, al carecer de una formación político-partidista y gubernamental, que suplen solo con el seguimiento Al Caudillo Presidencial que hace hasta lo imposible por ser Considerado Un Estadista en la extensión de la palabra, tanto a Nivel Internacional, como Nacional…

EL SECTOR SALUD DE MEXICO, DESDE su creación, a nivel internacional fue envidiable, y aun a la fecha, aun cuando se encuentra muy mal por la corrupción…El IMSS y El ISSSTE, Junto con El Servicio Médico De Las Paraestatales, fue de lo mejor, Sus Números siempre eran negros, no rojos como ahora…El IMSS, Creo que con RICARDO GARCIA SÁENZ y GENARO BORREGO ESTRADA, luego de suceder a ARSENIO FARELL CUBILLAS en El Sexenio de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, tuvo Los Últimos Directores Generales que no corrompieron al máximo a La Institución y mucho menos trataron de privatizarlo, ya que El Gobierno Mexicano—En Los Sexenios ECHEVERRISTA, LOPEZPORTILLISTA y DELAMADRIDISTA—sabia que El IMSS Provocaba Una Estabilidad Social En La Nación. Lo Cual No Pasó Con El Mas Neoliberalista de todos los Neoliberalistas, CARLOS SALINAS DE GORTARI, quien con EMILIO GAMBOA PATRON como Director General Del IMSS corrompieron al máximo Al IMSS y al mismo tiempo buscaron privatizarlo, pero comprendieron que no era lo adecuado, sino descapitalizarlo y comercializar todos los insumos del Sector Salud, en beneficio propio, con Un Sindicalismo Corrompido y Corrupto, al tiempo que provocaban una producción de profesionales de la salud especializados, en número muy limitado, tanto en La Educación Superior Pública y Privada. Es En El Salinato cuando El Neoliberalismo Crea Oficialmente Una Industria De Pobreza. El Poder Adquisitivo Del Pueblo Mexicano se hace añicos, prácticamente desaparece y El Número de Pobres comienza a crecer a pasos agigantados, al grado de llegar a establecer Una Pobreza Extrema, por debajo de Una Clase Pobre, al igual que La Clase Media con dos subdivisiones, Una Alta y Otra Baja, de ahí pal real, El IMSS se vino en picada. Por Boca Del Propio AMLO, en El Municipio Donde Nace Tamaulipas, TULA, afirmó que El ISSSTE esta peor que El Seguro Social…

POR OTRA PARTE LE DECIMOS QUE Las Participaciones Federales, desde hace rato ya llegaron a Los Estados de La República, desde el último de marzo, era el plazo que se daba El Gobierno Federal, de ahí que Los Mandatarios Estatales no deben tener pretexto a que no les han llegado recursos, recursos económicos que deben estar llegando puntualmente a los municipios del país, entre los que se encuentran los 43 tamaulipecos y entre los que se tiene que encontrar La Capital Tamaulipeca, tan golpeada en su economía en los últimos tiempos. El Gobierno Del Estado, a cargo del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Con Lo De La Pandemia, Hace Su Mejor Esfuerzo, esperamos que no se trate de una mera simulación. Los Presidentes Municipales Tamaulipecos le responden acorde a su capacidad y optimización de recursos. Nuevo Laredo es el de mejor respuesta en El Estado en este Rubro, Según La Propia Federación, mientras que Reynosa, Luego del fallecimiento de un trabajador de La Salud, los números que se manejan, como que demuestran que existe un maquillaje de cifras en la tierra natal del FJGCV y en donde el municipio, es gobernado por MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, con aspiración a la candidatura gubernamental del PAN en 2022, en fin, si se pueden maquillar las cifras a nivel nacional, que no se maquillen a nivel estatal o municipal, en fin, lo cierto es que lo del COVID-19, no se trata de un juego, la cosa es seria y el panorama no es nada halagador, LO MEJOR ES SEGUIR LAS INDICACIONES SANITARIAS Y QUEDARSE EN CASA, aunque los políticos de todos los colores y todos los sabores y tamaños, tomen eso, como bandera y pretexto para hacer política, fuera y desde sus casas, LA PANDEMIA que nos trae a todos con temor y hasta miedo…y mas con el bombardeo mediático, que es peor que los anuncios políticos en épocas electorales…

EL YUCA

CUANDO INICIO LA ALARMA Del COVID-19 En Tamaulipas. La Mesa De Amigos De La Palapa Del 19, convocó a La Comida de Los Miércoles, sería el 11 de Marzo, desde el lunes se hacían los contactos JUAN CARLOS RUIZ se pondría guapo con Un Cerdo, TINO SAENZ, ese día no podía—también le tocaba—pero se comprometía a poner un becerro en la próxima, le hablo del lunes 9…a uno de los amigos de La Mesa Del 19 le hice El Comentario que ese miércoles seriamos “El Escuadrón Suicida”, soltando la carcajada, el día 10, El Líder, El Compadre ALFONSO “Poncho” PÉREZ VAZQUEZ, Siempre conocido y recordado como EL YUCA, preocupado por la Salud De La Raza Palapera Del 19, Suspendía La Reunión-Comida de Los Miércoles, velando por La Salud Personal de Todos Nosotros y Nuestras Familias…El Miércoles 4 le tocó a PANCHO CHAVIRA, se le hizo bolas el engrudo, pero al final de cuentas, con sus imponderables, salió avante, pero nada que ver para La Reunión-Comida del 26 de febrero que servía como despedida para EL MUÑECO, También Conocido Como HECTOR RAMIRO GARZA MATA y de la que nos tocó formar parte de ese ágape Con Unas Gorditas de Mi TULA y Unos Frijoles Charros que son huérfanos, todos quieren mas y mas, aparte de sus respectivas hojarascas tultecas, mas los cortes de res y pollo, junto con algo de barbacha, esa vez la comida y la reunión estuvo muy buena, así como la asistencia, Luego PANCHO DE LEÓN haría otra comelitona en “El Mayor” un día después, con todo a media luz, PONCHO, de principio a fin presidió el convivio, EL MUÑECO con su jubilación partiría luego a Nuevo Laredo…La Comunicación Con EL YUCA, ya fue sólo mediante celular, expresando que nos cuidáramos mucho y que no saliéramos de casa, cosa que él también nos decía que hacía, el jueves 23 TINO tuvo un largo diálogo con PONCHO y La Comadre COTY, Todo bien…SAENZ COBOS el sábado cuando conocía La Fatal Noticia, no lo podía creer, ese día por la mañana platicando con EL MUÑECO de todo y nada, luego de despedirnos, me habló como unos tres minutos después para darme tan mala noticia…EL YUCA, El Compadre, ALFONSO “Poncho” PÉREZ VAZQUEZ, Sin Carnaval, Ni Comparsa, A Su Muy Peculiar Forma De Ser, como La Canción Que Tanto Le Gustaba, A MI MANERA Se Fue, El Meritito Día De “San Marcos”, La Fecha Grande Del Estado De Aguascalientes, Ese Sábado, Sus Amigos, Camaradas y Conocidos, nadie lo quería creer, entre otras expresiones, No Mames, No Jodas, No Estés Jugando, No Chingues, En Serio? Y muchas otras eran las que se decían tanto en territorio nacional y hasta en el extranjero y sobre todo En Tamaulipas y en especial, En La Capital Del Estado…PONCHO Fue El Prototipo de La Cultura Del Esfuerzo, de cuna humilde, pero de mente ganadora, El Maestro RAUL MARES fue uno de sus inseparables amigos desde temprana edad, en las tertulias de los miércoles recordaba cuando trabajaba en la industria del henequén y estudiaba ya en La UAT…Fundador Del Grupo ENRIQUE GARCIA GUEVARA, ANTES DE Su Liderazgo Universitario, paseando por La Calle Hidalgo Con Mares, siempre gustaban pasear y admirar los aparadores, existía una tienda de trajes muy bonitos de la época, Le Decía MARES a PONCHO, te acuerdas?, ¡siempre te gustaba un traje y siempre decías que un día te lo comprarías!…”Y Me Lo Compre Cabrón”, festinábamos esos momentos de nostalgia, tantas y tantas anécdotas, como aquella en la que decía PONCHO que cuando estaba en La UAT, Su Agenda estaba tan gorda que parecía Directorio Telefónico…Al Final, Sus Amigos, Sus Camaradas y Conocidos, Los Buenos Quedaron y Los Malos Se Fueron…PONCHO siempre fue Un Hombre que Desataba Polémica, como Estudiante y Funcionario de La UAT. Su Liderazgo Fue Nato. Con El, Creo Yo, “La Mesa De Los Amigos De La Palapa Del 19”, Sin Su Liderazgo, ya no hay La Capacidad De Convocatoria, El Era Nuestro Común Denominador, ponía orden e imponía respeto En Ese Santuario De Amistad y Camaradería…Hoy En El Plano Celestial Se Encuentra Con Sus Seres Queridos Que Se Le Adelantaron junto con los amigos que lo antecedieron En El Viaje Sin Retorno. Entre Nosotros, PONCHO seguirá Vivo y La Leyenda De EL YUCA Se Agigantará, ante La Pequeñez Política y De Liderazgo Universitario que carece La Grey Estudiantil y Académica de La UAT, Con ALFONSO PÉREZ VAZQUEZ se va toda una época de La Universidad Autónoma de Tamaulipas, que A SU MANERA, Fue Pilar De La Verdad, Belleza y Probidad Del Lema Uateño, malquerientes y detractores nunca le faltaron, de ahí tantas envidias y traidores que con doble cara le quemaban incienso. Su Paso Por La Vida No Fue Estéril, dejo huella en su camino, El Tic, Tac de Su último Suspiro, fue En Reynosa El Mero Día De San Marcos, el 25 de Abril…Hace Poco Mas de 28 años, El Matrimonio conformado por COTY CONTRERAS ICAZA y ALFONSO PÉREZ VAZQUEZ, bautizaban a RAUL MATIN VAZQUEZ LIMON, fue su primer Ahijado…Como un año antes de ello, creo yo, PEPE CRUZ CONTRERAS, Un Hombre de Película, que gustaba del vestir de Los Años Veintes, con su puro inseparable, en la antesala Del Gobernador EMILIO MARTINEZ MANAUTOU me preguntaba sobre, Los Generales de EL YUCA, le hable de su liderazgo y de que a lo mejor una de sus aspiraciones era ser algún día Rector de La UAT, expresando que eso era mucho mejor, que la aspiración de alguien que tan sólo quisiera llegar a ser comandante de La Federal…En Fin, creo que El Compadre, en Los Terrenos De DIOS, se adapta a Su Nuevo Plano Celestial y desde allá no nos pierde de vista, mientras se reencuentra con todos los que se le adelantaron y en especial con sus seres queridos…No Se, Pero Tarde o Temprano, Nos Encontraremos, Si DIOS Quiere y así lo dispone, espero que por un buen rato y algo tardado, nos encontremos…porque de que todos nos iremos, todos nos iremos…cuando, donde y a que hora, no lo se, pero de que partimos, partimos…Como Ningún Lugar Está Lejos…EL YUCA, siempre estará, sino físicamente con nosotros, “Los Palaperos Del 19”…Por cierto, sin cargo alguno, Por La Palapa Del 19, Desfilaron Candidatos de Todos Los Partidos, Lo Mismo Que Legisladores Locales y Federales, al igual que Alcaldes, así como altos Funcionarios Del Poder Judicial y Ejecutivo Del Estado, lo mismo que Delegados Federales, ya Que El Sello De La Palapa Siempre Fue La Pluralidad, de ahí también, la presencia de distintos dirigentes y militantes de partidos políticos…PÉREZ se Fue, Pero Se Quedó…De PONCHO podría escribir tantas y tantas cosas y mas si contara con la ayuda de sus cercanos. Para La Comadre COTY y Sus Hijas, Mi Solidaridad y Afecto…Ya Se Le Extraña, Pero Como Su Canción, A MI MANERA…Vivió Y Disfrutó, No Se Si Mas, Que Otro Cualquiera, Y Si Bien, Todo Eso Fue, A Su Manera. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…