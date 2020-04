Una de las medidas sanitarias extraordinarias del Decreto del gobernador

tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca que ha causado confusión entre la

población fronteriza de Nuevo Laredo es en relación al “Doble hoy no circula”.

A temprana hora de este martes, el alcalde Enrique Rivas Cuellar subió, en

su cuenta de Facebook, un video mensaje en donde da una amplia explicación de

la medida que pretende restringir el tránsito vehicular innecesario o no urgente.

Aclara que no hay sanciones, multas ni arrestos.

Rivas Cuellar enfatiza que no se trata de una campaña recaudatoria o,

popularmente conocida como “pizcachera”.

De allí que de acuerdo con el dígito de la placa de circulación es el día en

que no debe circular la unidad.

En el caso de los vehículos tanto nacionales como extranjeros (chocolates)

que no portan placa entonces pueden circular libremente el sábado y domingo.

Quedan exentos del “Doble Hoy no Circula”, vehículos oficiales del sector

salud, minusválidos y de ciudadanos con algún tipo de emergencia.

Rivas Cuellar exhorta a la ciudadanía a mantenerse en resguardo en casa y

no relajar las medidas de “sana distancia”, entre otras acciones.

Si bien es cierto que Nuevo Laredo no vive una fase crítica de la pandemia

tampoco es para confiarse.

En la víspera, en una conferencia de prensa, en el Centro Cívico Municipal,

los tres diputados locales del PAN por Nuevo Laredo, Imelda Sanmiguel, Félix

¨Moyo” García Aguiar y Manuel Canales Bermea insistieron en el acatamiento de

las medidas sanitarias y contestaron preguntas relacionadas con el “Doble hoy no

circula”.

“Moyo” García Aguiar urgió a las y los neolaredenses y tamaulipecos, a

respetar el programa ‘Doble hoy no circula’, ya que su único objetivo es reducir el

desplazamiento de personas y frenar la velocidad de contagios y muertes por Covid19.

“Es evitar que la gente ande en la calle, pues eso facilita a las instancias de

seguridad, de salud que realicen su trabajo” de combate a la pandemia, dijo.

El legislador pidió la colaboración de la ciudadanía y que salga a la calle

solamente para lo esencial.

“Por eso es importante que sepan que en estos momentos se va a aplicar

criterio en esta primera semana que se implementó el Decreto por parte del

Ejecutivo Estatal”, destacó “El Moyo”.

Así que todos avisados y abusados.

REAPERTURA DE TEXAS.- Será a partir de este viernes, 1 de mayo,

cuando el estado de Texas, en particular Laredo, se reabrirá gradualmente la

actividad economica, en base a una Orden del gobernador Gregg Abbout.

El anuncio oficial lo hizo, este martes, el alcalde laredense (Mayor) Pete

Saenz.

“Entiendo la preocupación por el daño que se está haciendo a nuestra

economía. Pero la salud y la seguridad de TODOS los ciudadanos deben valorarse

por encima de todo. Debemos ser conscientes de la singularidad de Laredo de ser

una ciudad fronteriza con México y también debemos ser conscientes de la batalla

en curso que nosotros y nuestro vecino del sur hemos estado luchando contra

COVID-19. Todos queremos que esta crisis termine rápidamente, pero debemos

actuar con cautela siguiendo la ciencia y los consejos de nuestros expertos en salud

pública”, explicó Saenz

“La reapertura demasiado rápida corre el riesgo de una segunda ola de

infecciones y pone en peligro los avances que hemos realizado para contener el

virus”, prevé el munícipe.

“Nuestra comunidad es tan fuerte como el nivel de cuán bien seguimos las

prácticas de prevención de sentido común; y, lo que es más importante, el nivel de

nuestra capacidad actual de atención médica. Como ya sabrá, recientemente

nuestra capacidad de atención médica se ha visto comprometida por la avalancha

de casos positivos dentro de nuestros hospitales y proveedores médicos”, continuó

Senz.

En su declaración, difundida la tarde de esta martes, Saenz dice que “Dios

no permita que tengamos un pico en los casos después de que abramos ciertos

sectores de la economía el viernes. En caso de que nuestros asuntos de salud

locales empeoren como resultado de los picos en las infecciones por COVID-19,

espero que el Gobernador y el Estado proporcionen todos los recursos necesarios

para ayudar a los gobiernos locales a enfrentar esta pandemia. Hemos hecho varias

solicitudes de asistencia al estado y aún no la hemos recibido. Nuestra ciudad, como

cualquier otra en el estado, necesita urgentemente más kits de prueba y

suministros”.

«Si bien la orden del Gobernador reemplaza a todas las órdenes locales,

seguimos recomendando el uso de cubiertas faciales y permanecer en casa, si es

posible, a menos que deba partir para un viaje esencial. Es importante mantener

una buena nutrición, higiene y salud mental y física. Salga a caminar o corra por

nuestros senderos, pero no se congregue en grupos. El riesgo sigue siendo tan real

como siempre y no podemos bajar la guardia en este momento.

“Mantente saludable y a salvo, Laredo», finalizó Saenz

VISA LASER.- Se aclara que los mexicanos con Visa Laser no podrán cruzar

al lado americano, salvo excepciones.

Quiene pensaban ir de “shopping” este fin de semana deberán esperar

mejores tiempos.

AVANCE EN SEGURIDAD.- Buenas noticias para Tamaulipas en lo que se

refiere a la incidencia de delitos de alto impacto.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP) indican que si final del primer trimestre del 2020, la comparativa en la

incidencia delictiva de Tamaulipas (4 mil 379) frente al mismo periodo del 2019 (4

mil 841), arrojó una disminución del 9.5%. Por otra parte y frente al mes de marzo

de 2019, el total de delitos de alto impacto en la entidad durante el mes de marzo

del presente año se redujo un 11.5%, destacándose a este respecto la disminución

en los delitos de homicidio doloso (-24.60%), secuestro (-60%), robo a vehículo (-

32.40%), robo a casa habitación (-42.80%) y robo a negocio (-19%).

Aunado a lo anterior y según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública

Urbana (ENSU) publicada por el INEGI en abril del 2020, la ciudad de Nuevo Laredo

avanzó en su percepción de inseguridad, pasando de un 80.4 en el mes de

diciembre de 2019 a un 75.6 en el mes de marzo de 2020. Por su parte, la ciudad

de Reynosa, luego de presentar dos reducciones estadísticamente significativas a

lo largo del 2019 —pasando de un 88.2 en septiembre a un 81.6 en el mes de

diciembre de 2019—, ubicó su percepción de inseguridad para este primer trimestre

del año en un 82.6%.

Lo más destacado a este respecto es que no sólo las ciudades de Reynosa

y Nuevo Laredo han quedado fuera de las urbes con mayor percepción de

inseguridad a nivel nacional, sino que de hecho se han alejado significativamente

de ese grupo, el cual encabezan: Ecatepec de Morelos (EDOMEX), Uruapan

(MICH), Coatzacoalcos (VER), Fresnillo (ZAC), Iztapalapa (CDMX) y Villahermosa

(TAB), con 94.4, 94.1, 92.1, 91.4, 91.3 y 91.1%, respectivamente.

Dicho impacto de las políticas públicas de Tamaulipas en materia de

seguridad hizo que durante el 2020 la entidad abandonara el “Top Ten” de los

estados mexicanos con más homicidios según el proyecto México Social y que el

desempeño de Tamaulipas recibiera el calificativo de “notable” por parte de la

organización ciudadana “Semáforo Delictivo” durante sus informes

correspondientes al segundo trimestre y fines del año anterior. …Y PUNTO.

