Cd. Victoria, Tamaulipas (28 de abril de 2020).- Daños parciales en la fruta sufrieron más de 2 mil hectáreas de naranjas en diversas comunidades rurales de los municipios de Padilla y Guemez, debido a la fuerte granizada registrada este pasado sábado por la tarde.

Aunque el fruto Productores no está muy dañado, los golpes que recibió, provocaron que bajara su calidad y en lugar de ir al mercado nacional, tendrán que venderla a menor precio a las jugueras.

“En estos momentos el precio de la naranja registra un récord al comercializarse por arriba de los 5 mil pesos la tonelada, cifra que nunca se había logrado, sin embargo, con la afectación ocasionada, se estima que apenas se va a poder vender en los 2 mil pesos, señaló, Ricardo Sepúlveda Cantú, ex dirigente de citricultores del sector social.

Aclara que no son perdidas totales las que sufrieron, ya que lo único que se perdió fue la calidad del producto que no se podrá vender a un precio alto, ya que, de ser naranja de primera pasó a ser de tercera para la elaboración de jugo y ahí la ganancia disminuye considerablemente.

Y aclara que por fortuna la granizada no originó el mismo daño a nivel general, pues se tienen reportes en huertas de diversos ejidos, sin embargo, hay zonas más afectadas que otras, debido a que en la mayoría de los casos los productores ya habían levantado la cosecha.

Dijo que sus compañeros van a realizar una evaluación más completa sobre las afectaciones que se registraron con la granizada para conocer a cuánto ascienden.