CDMX, México, 26 de Abril 2020. El defensor paraguayo Pablo Aguilar detalló cómo lleva su proceso de rehabilitación tras la lesión de rodilla que sufrió en la Concachampions, la cual, afirma, marcha en sentido positivo, sobre todo, ahora que ha ganado tiempo a raíz del parón del torneo por la pandemia de coronavirus.

«Nunca me había lesionado fuerte, y cuando me pasó eso me pasaron muchas cosas por la cabeza, dije: ‘Ya mejor me retiro’, dudaba todo el tiempo. A medida que ha pasado el tiempo voy mejorando. Voy agarrando más fuerza, la flexibilidad va mejorando también. Este parón me ha dado un poquito más de tiempo», declaró el defensor en entrevista.

Por otro lado, el jugador del Cruz Azul se refirió a un posible desenlace de la Liga MX que contempla que se le pondría declarar campeón a su equipo en caso de que no se pudiera reanudar el campeonato. En ese sentido, el exjugador de América y Xolos fue contundente al asegurar que un título se gana en la cancha, y que no lo recibiría si se los concedieran por la vía administrativa.

«Es bueno reconocer a un equipo que está haciendo bien las cosas, pero no así, dando un título. Si dependiera de mí, no lo aceptaría, porque un título lo tenemos que ganar en una cancha y no encima de un escritorio», agregó el futbolista sudamericano.