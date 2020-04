A horas de que en México pudiera darse una histórica reforma a la Ley de

Presupuesto, que daría “manga ancha” al presidente Andrés Manuel López

Obrador, surgen voces opositoras de Pri, Pan y MC.

En Tamaulipas, el senador Ismael García Cabeza de Vaca “colgò” en redes

sociales un vidoe mensaje, de tres minutos 26 segundos de duración, en el que

habla explicitamente de la deuda contraída por el estado para atender la

contingencia sanitaria sdel Covid-19, autorizada por el Congreso Local.

Destaca el oportunismo de partidos políticos a la decisión sobreana de

Tamaulipas.

Pero tambipén hace el comparativo con la deuda adquirida por el Gobierno

federal por un monto que supera los 150 mil millones de pesos para operar

programas de gobierno y tener liquidez en el sistema financiero.

Machaca la injusta y limitada a Tamaulipas del recurso federal, a pesar de

que esta entidad es la que más aporta al erario publico federal.

Tamaulipas, dice Ismael García Cabeza de Vaca, aporta al año 285 mil

millones de pesos a la Federación, de los cuales unicamente regresan 14 por ciento,

es decir, redcibe 14 de cada 100 pesos.

Tamaulipas es el segundo estado que más genera a la Federación.

Insiste en que es una situación injusta para el pueblo tamaulipeco.

Lamenta la mezquindad de los legisladores de MORENA con las acciones

del gobierno tamaulipeco.

PAN.- Dado que convocar a un periodo extraordinario requiere mayoría

calificada, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a las demás fuerzas

opositoras a no dar el voto que requiere Morena y sus aliados, a fin de que el

Congreso no pueda aprobar las modificaciones a la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria planteadas por el presidente Andrés Manuel López

Obrador.

Cortés y los coordinadores panistas en San Lázaro, Juan Carlos Romero

Hicks y en el Senado, Mauricio Kuri, en conferencia virtual, destacaron que la

propuesta del Ejecutivo federal atenta contra las facultades de la Cámara de

Diputados y busca «modificar el Presupuesto de Egresos sin la participación de los

legisladores».

Romero Hicks afirmó que es intransitable su discusión porque atenta contra

el 73 constitucional, que faculta exclusivamente a la Cámara de Diputados la

aprobación del PEF y el propio artículo 49, que determina que no puede

concentrarse más de un poder en una sola persona.

AVAL.- Minetra tanto, a nivel nacional, la Comisión de Presupuesto de la

Cámara de Diputados prevé votar este jueves el dictamen de reforma a la Ley de

Presupuesto y las bancadas de PRI, PAN y MC anticiparon que la redacción

propuesta no se puede aceptar, porque trastoca la atribución exclusiva de la

Cámara de Diputados de modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación

Porfirio Muñoz Ledo (MORENA) expresó su rechazó a «otorgar facultades

unipersonales al Ejecutivo al margen de la Constitución».

Refirió que se opuso a que la Cámara convoque a una sesión extraordinaria,

el martes 5 de mayo, «en la fase 3 de la pandemia» y en la semana en la que se

espera el pico más alto de contagios por coronavirus.

Legisladores recordaron que la Mesa Directiva y la Secretaría General

oficialmente no han informado el estado de salud de los diputados de MC, Jorge

Alcibíades, María Libier González y María de Jesús Rosete, del PES, así como un

trabajador de la construcción que laboraba en San Lázaro, diagnosticados con

coronavirus la última semana de marzo.

De los tres diputados se sabe que superaron la enfermedad.

Martha Tagle (MC) sostuvo que la iniciativa del Presidente «no atiende

impactos económicos sino que se aprovecha de la emergencia sanitaria para querer

darse facultades que le corresponden a la Cámara de Diputados». …Y PUNTO.

