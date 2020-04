Matamoros, Tamaulipas (29 de abril de 2020).- Sumándose con las acciones que realiza el Gobierno Municipal de Matamoros para contener el coronavirus, la agrupación Team Brownsville realizó una importante donación de material de higiene como lo es el gel antibacterial, jabón líquido y cloro, que será entregado a las familias de las colonias con mayor marginación.

Con la representación del Presidente Municipal, Mario Alberto López Hernández, el secretario del Ayuntamiento, Federico Fernández Morales recibió la donación, resultado de la gestión de Roberto Molina y Fernando Elizondo.

A nombre del Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento agradeció la donación consistente en 2 mil litros de gel antibacterial, mil 500 litros de jabón y 200 litros de cloro que serán entregados a las familias de Matamoros, así como también a la Secretaría de Salud Municipal para las acciones que realiza para contener el coronavirus.

Antes, el funcionario municipal fue abordado por representantes de diferentes medios de comunicación, a quienes dijo que el esfuerzo que hacen los diferentes niveles de gobierno para contener el contagio del coronavirus no será suficiente, si las familias de Matamoros no acatan las recomendaciones sanitarias, principalmente la de evitar la movilidad.

Manifestó que en las calles de la ciudad se observa la circulación de muchos vehículos, lo que significa que parte de la ciudadanía no está acatando las indicaciones de que no debe moverse, de que debe evitar salir a la calle si no tiene una actividad esencial por realizar.

Porque como lo ha mencionado el alcalde Mario Alberto López Hernández, el único que puede detener el contagio es el pueblo de Matamoros, y esto se logrará atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, como lo es el autoaislamiento, la sana distancia y dejar de andar en las calles si no hay nada esencial por atender, agregó.