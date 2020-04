Nuevo Laredo, Tamaulipas, 26 de Abril 2020.- Persona que no utilice cubrebocas se le negará el acceso a centros comerciales y servicio de transporte público, de detectar a ciudadanos que incumplan con esta medida de prevención ante el Covid-19, se sancionará a las empresas y/o concesionarios.

Lo anterior lo informó el presidente municipal Enrique Rivas en sesión de Cabildo, donde dio

lectura al acuerdo tomado por el Consejo de Protección Civil y Bomberos (PCyB) en base al

artículo 3 del Reglamento de PCyB en el que se establece la necesidad de fomentar la

cultura de protección con la colaboración del sector social, público, privado y académico.

“Se declaró obligatorio el porte de cubrebocas para ingresar a centros comerciales de la

ciudad, así como para subir al transporte público. Se notificó a establecimiento comerciales

que reciben al público en general y concesionarios del transporte público para que no den

acceso a quien no porte cubrebocas”, dijo el alcalde.

La medida incluye sancionar a los centros comerciales y concesionarios que no cumplan con

la disposición.

El Consejo de PCy B determinó también, el uso obligatorio de cubrebocas para a ciudadanía

que debe salir de sus domicilios, para lo cual el municipio entregará los mismos en las

estaciones de Protección Civil y Bomberos de manera gratuita.

Rivas Cuéllar exhortó a la población a no realizar viajes no esenciales, “es tarea de todos

luchar contra este mal, unidos saldremos adelante”.