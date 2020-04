Cd. Victoria, Tamaulipas (26 de abril de 2020).- Con golpes diversos en el cuero resultó un ama de casa que presuntamente andaba bajo los efectos del alcohol después de estrellar el automóvil que manejaba contra una camioneta.

El percance sucedió en el bulevar Prolongación Praxedis Balboa y calle Tampico en la colonia Pepenadores, lugar a donde acudieron paramédicos de Protección Civil para atender a una mujer que no proporciono su identidad.

Por fortuna los golpes que sufrió no fueron de consideración y no amerito ser llevada a un Hospital.

Según el perito de Tránsito Municipal que se encargó de levantar el acta respectiva, dio a conocer que a mujer manejaba un automóvil Volkswagen modelo 2018 en sentido de oriente a poniente por el bulevar mencionado.

Al llegar a la calle Tampico lo estrella en la parte posterior de una camioneta marca Nissan de modelo reciente.

Después del impacto, el coche terminó sobre la banqueta y destrozado de la parte delantera.

Las unidades accidentadas fueron trasladadas a un corralón, mientras que los daños materiales fueron estimados en los cien mil pesos.