Muchos agoreros esperan lo peor, sobre todos si son adversarios

políticos, esos que sobran cuando las cosas se hacen bien y anteponiendo

los personalismos al bienestar popular. Si las cosas salen bien, son por

culpa de los ciudadanos y si salen mal, entonces si son responsabilidad de

la autoridad municipal, así de cambiante es la percepción de un punto a

otro. Dependiendo todo del momento político y económico.

Algunos pesimistas, dicen incrédulos, que, no es posible que el condado

de Hidalgo, tenga más infectados por Covid-19, que la ciudad de Reynosa,

en términos poblacionales todo el condado tiene más o menos la misma

población, por eso los adversarios políticos lanzan sus misiles, y atacan

sin datos y solo por estar presentes, en un contienda que, tienen perdida

desde hace 3 años.

Pero datos hay suficientes y concretos, Reynosa liderada por la doctora

Maki Ortiz, fue la primera ciudad importante en la frontera mexicana, en

tomar medidas para evitar al máximo la curva de contagio, primero los

filtros sanitarios, la aplicación de su sana distancia, el cierre parcial de

negocios no esencial, y la suspensión de actividades de grupo al aire libre

y puntos de reunión masivos.

Además de eso, se puso en marcha la campaña más grande que se tenga

memoria, en la desinfección de espacios públicos con cloro y productos

desinfectantes, con la finalidad, que la población que los usara, resultara

menos dañada o infectada por el virus de la pandemia.

También a través de comité municipal de salud y en coordinación con el

comité de salud estatal, se tomaron medidas extraordinarias, aunque

impopulares necesarias para la salvaguarda de miles de familias. Se

emprendió de manera temprana, una campaña de concientización a

través de medios de comunicación; y de redes sociales, para informar de

manera permanente, a la población de que acciones tomar en caso de

contraer virus y de cómo prevenirlo, con simples acciones, como lavarse

las manos de manera continua con agua y jabón.

Una vez entrada la contingencia y al aparecer los primeros contagios, la

ciudad más grande de Tamaulipas, también tomo medidas económicas y

de reactivación, a petición de la alcaldesa Ortiz Domínguez, el cabildo

autorizo un fondo de 60 millones de pesos, para impulsar y apoyar los

sectores vulnerables y sensibles de la ciudad. Además de incentivar la

economía, que esta siendo afectada por la contingencia epidemiológica.

Desde el inicio de la contingencia, hasta el día de hoy, las acciones en

alimentación, incentivos económicos a las familias vulnerables, no ha

tenido descanso, desde el voluntariado del DIF, el mismo Sistema de

Desarrollo Integral, y el ayuntamiento, Reynosa, es un ejemplo de

acciones a tomar en casos de contingencia.

Las acciones si cuentan, las emprendidas en Reynosa, son fundamentales

y de análisis, tener bajo índice de contagios, son resultado de las acciones

tomadas a tiempo, y de un trabajo ejemplar en el manejo de crisis

sanitarias.

Al tiempo

De aquello y lo demás…

¿qué hacer cuando no entendemos? ¿qué medidas se deben de tomar,

ante la negligencia ciudadana? ¿qué hacer cuando no hay cultura

ciudadana? ¿por qué tomar medidas inéditas?

Si bien es cierto, que el anuncio hecho por el gobernador de Tamaulipas,

Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer, en la fase III de la

contingencia por el COVID-19, son medidas que a muchos le cayeron

como hielo en temporada de frio.

Se llego a esas medidas, una sencilla razón, la población hacia caso omiso

de las recomendaciones a salvaguardarse de manera voluntaria, y las

medidas de distanciamiento social, no estaban siendo tomadas de manera

seria por la mucha población incrédula, que, a voces comentaba, que no

pasaba nada, y que todo era cuento del gobierno.

Mientras eso pasaba, los contagios aumentaban, y la zona conurbada del

sur del estado, crecía de manera exponencial, la cifra de contagios y

ciudades como Victoria y Matamoros, se disputan el epicentro de

contagios.

Por esas razones, se tuvieron que tomar medias extraordinarias, como el

doble no circula, el uso de tapa bocas de manera obligatoria para salir a la

calle y el eso de medias sanitarias en todos los negocios esenciales.

Estas acciones, como ha aclarado el gobierno estatal, no son recaudatorias

si no preventivas, estamos en fase III, la invitación es a seguir estando en

casa, y mantener la paciencia, la salud y la vida es lo primordial.

chanorangel@live.com.mx