La Iglesia Católica sigue celebrando el tiempo de la Pascua, de la

Resurrección del Señor Jesús. Pero esto no se debe quedar solamente

en lo ritual sino que debe traer a todas las personas un aliento fijado en

Jesucristo Resucitado.

Y me parece que las palabras de san Pedro que aparecen en la

primera lectura de la misa de este domingo, deben ayudar a fortalecer

la esperanza y la confianza. Dice el texto, Hch 2, 14. 22 – 33, “Israelitas,

escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante

ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por

medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y

sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los

paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las

ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera

bajo su dominio”.

Es interesante reflexionar que lo que sucedió con Jesús – su

muerte y resurrección – forman parte de un plan de Dios para salvar a

la humanidad, y esto llega a su plenitud por este doble acontecimiento.

Muerte en Cruz y Resurrección de Jesucristo, el Señor.

Y esto sucede por el gran amor que Dios tiene por la humanidad,

y que Jesucristo manifestó de una manera total.

Y este Jesucristo resucitado es el centro de la fe de todos los

creyentes.

Se sigue viviendo el problema del Covid – 19, y muchas personas

tienen miedo, los invade la desesperanza, me parece que el texto

evangélico que se proclama en la misa de este domingo debe alentar

esa desesperanza, y ayudar a quitar el miedo.

El texto es de Lc 24, 13 – 35, no lo voy a transcribir todo solamente

invito a que lo lean y oren en su Biblia. Voy a resumir. El mismo día de

la Resurrección van dos discípulos saliendo de Jerusalén, y se dirigen

a un poblado llamado Emaús, van tristes y desconsolados. Y dice el

texto que los alcanza Jesús en el camino pero ellos no lo reconocen.

Este relato del Evangelio invita a reflexionar que Jesús camina

con nosotros aunque no se le reconozca. Jesús a aquellos discípulos

Jesucristo resucitado se hace el encontradizo.

El Señor Jesús se hace presente donde se buscan mejores

compresiones. El Señor resucitado se hace presente ofreciendo nuevas

claves de interpretación de lo que sucede en la vida.

Dice el texto que cuando llegaron a su destino “Jesús hizo como

que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: Quédate con

nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para

quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció

la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo

reconocieron, pero él se les desapareció”.

Es importante que hospedemos a Jesucristo en la casa de cada

familia para que su presencia fortalezca la fe y la esperanza. Es importante,

también recordar que los primeros cristianos a la misa la llamaban

“Fracción del pan” oremos para que pronto pase esto y nos podamos

reunir a celebrar juntos físicamente la Santa Misa.