Nuevo Laredo, Tamaulipas, 29 de Abril 2020.- El alcalde Enrique Rivas reconoció la colaboración de la ciudadanía, sectores productivos y Gobierno del Estado en el combate a coronavirus y reiteró el llamado a la federación para

que atienda a los migrantes en esta frontera, ya que de los 47 contagios que sumó Nuevo

Laredo este miércoles, 18 corresponden a ellos.

“Hemos hecho de manera muy clara el señalamiento de la problemática de los migrantes. Yo

aquí recibo entre 150 y 200 repatriados que vienen de Nueva York, Chicago, Houston,

lugares verdaderos epicentros de contagio que a veces no tienen ninguna de las medidas

cautelares, sanitizantes, consultas y los tenemos que estar atendiendo”, dijo el Presidente

Municipal a un medio nacional.

En entrevista con la publicación, Rivas Cuéllar añadió que la semana pasada se sumó a la

controversia constitucional que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca interpuso

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, con el propósito de que el gobierno federal

reaccione y atienda la problemática de los migrantes, sus contagios de coronavirus y el

riesgo que esto representa para las y los neolaredenses.

“La mitad de la gente que tengo contagiada aquí en Nuevo Laredo son migrantes. Se tiene

que hacer algo con el tema, los migrantes no pueden estar en la frontera”, dijo.

Pidió también que en el caso de los repatriados, el gobierno federal y la cancillería gestionen

mejores condiciones del retorno de connacionales a México y no recibirlos en horas

inadecuadas, en las que está expuesta su integridad física.

Estados Unidos “los cruzan a Nuevo Laredo a medianoche, no están abiertas Casas del

Migrante, Institutos Tamaulipecos del Migrante y algunas otras dependencias; quedan a ser

sujetos de extorsión, de secuestros, de violencia”, enfatizó.

Alcaldes de México entrevistó al mismo tiempo a Humberto Alonso Morelli, alcalde de Boca

del Río, Veracruz; Giovanne González García, presidente municipal de Santa María Huatulco,

Oaxaca; y Rivas Cuéllar, en relación con lo que hace cada uno ante la pandemia.

Finalmente el alcalde de Nuevo Laredo aclaró que la población que menos padecerá los

efectos de la pandemia, será aquella que tenga mayor disciplina y acate las instrucciones de

los especialistas.

“Esta situación vino a trastocar proyectos, planes, sueños, comercio, empleo, todo lo que

nos estará dejando la segunda pandemia, la económica, el impacto dejará profundas

cicatrices en la población, pero los mexicanos hemos demostrado capacidad para

reponernos,ser solidarios ante la adversidad y poder salir adelante”, concluyó Enrique Rivas.