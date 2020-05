Aún cuando el estado de Texas presnta aún un gran número de contagios de

Covid-19, este viernes iniciará la reapertura comercial gradual de comercios

minoristas y centros comerciales pero con una serie de restricciones sanitarias.

El gobernador texano Gregg Abbout, emitió una Orden Ejecutiva, dio a

conocer y amplió la lista de «servicios esenciales» y eliminó la capacidad de los

gobierno municipales de imponer multas o sanciones por no cubrirse la cara.

De esta manera, el comercio de Laredo, Texas, arrancará actividades pero

sin la presencia de compradores mexicanos, que es su clientela principal, ya que

será hasta el próximo 20 de mayo cuando la “mexicanada” podrá cruzar al lado

americano, nos lo confirma Rick Pauza, vocero de Seguridad Nacional de los

Estados Unidos.

Algunos servicios que originalmente no se consideraron esenciales pueden

reabrir físicamente al público el 1 de mayo según la Orden Ejecutiva No. GA-18 del

Gobernador Abbott.

Las empresas que pueden reabrir incluyen tiendas minoristas, cines / cines,

museos, bibliotecas y restaurantes. Todos los establecimientos mencionados deben

limitarse a una capacidad de ocupación del 25 por ciento.

Se trata de las restricciones a viajes trasfronterizos no esenciales.

Palabras más, palabras menos, quien tenga una Visa Laser no podrá ir a

territorio norteamericano antes del 20 de mayo.

Por lo pronto, sigue vigente el toque de queda, las reuniones aún están

prohibidas: la ciudad de Laredo tiene una orden obligatoria de permanecer en casa

/ trabajar seguro que permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. el sábado 30 de

mayo de 2020.

Los residentes pueden ser multados por no cumplir con el toque de queda si

están fuera por un servicio o actividad no esencial.

No se permiten menores en las tiendas: a los padres y tutores aún se les

prohíbe llevar a los niños menores de edad a cualquier tienda de abarrotes, tienda

de conveniencia o tienda grande, a menos que sea necesario por falta de cuidado

infantil alternativo.

Así las cosas, esteremos al pendiente de la “nueva era de vida”.

HOSPITAL MOVIL.- A temperana hora de este jueves, el goebrnador de

Tamajlipas Francisco garcía Cabeza de Vaca entregó el segundo Hospital Movil

Covid-19 en el puerto de Tampico.

El edificio se ubica aun costado del Hospital General “Carlos Canseco”.

Los módulos hospitalarios temporales son construidos especialmente para

atender a pacientes graves y muy graves por el coronavirus; la medida sanitaria

ampliará la capacidad hospitalaria para atender los afectados por este virus.

Los hospitales operarán en los municipios de Nuevo Laredo (ya concluido y

equipado); Reynosa, en donde se construyen dos; Matamoros; Ciudad Victoria; El

Mante; Altamira y este entregado hoy en Tampico.

El resto de los hospitales iniciarán operaciones la primera semana de mayo.

Las unidades cuentan con 40 camas disponibles cada uno, lo que significa

que se tendrán 320 camas adicionales una vez operando todos.

Las unidades médicas especializadas y equipadas, son estructuras

temporales que se construyen junto a los hospitales generales de los 7 municipios.

Adicionalmente en hospitales del Sistema Estatal de Salud, IMSS e ISSSTE,

se edifican Módulos de Detección COVID-19, con el fin de atender y valorar

pacientes, sin comprometer las áreas de atención general de los hospitales que

opera el sector salud del estado.

Actualmente se erigen 18 módulos que serán operados por médicos

especializados, quienes realizarán toma y signos a pacientes, y valorar si es caso

sospechoso o confirmado de COVID-19.

SECTOR AUTOMOTRIZ.- Algunas empresas del sector automotriz ubicadas

en Tlaxcala y Puebla tienen previsto reanudar actividades el próximo 4 de mayo.

Sin embargo, en ambas entidades hay incertidumbre, pues se está a la

espera de que las autoridades definan a la industria automotriz como una actividad

«esencial», con lo cual podría reiniciar labores suspendidas semanas atrás por la

emergencia sanitaria nacional.

El pasado 9 de abril, representantes de la Asociación Mexicana de la

Industria Automotriz (AMIA) sostuvieron una reunión virtual con la presidenta de la

Cámara de Diputados, Laura Rojas, para solicitarle que ese órgano legislativo

intercediera para que este sector productivo se incluya en la lista de actividades

esenciales y reanudar la producción. Sectores automotrices de Estados Unidos

también han llamado al Gobierno mexicano a incluir este sector como esencial y

reanudar la producción de autopartes para exportación.

ADUANAS.- Ante la crisis de las aduanas, actualmente sometidas al control

del crimen organizado, el gobierno federal va por su tercer administrador general y

por reglas que endurecerán la vigilancia a las agencias aduanales pero sin anunciar

castigos o persecución de cárteles que corrompen y deciden la introducción y paso

de mercancías, como en Nuevo Laredo, Mazanillo o Tijuana.

Por cierto, los agentea aduanales de Nuevo Laredo han hecho mutis sobre

el nombramiento del nuevo Administrador General der Aduanas, Horario Duarte

Olivas, que es el tercero en lo queva del gobierno de la 4T.

El veracruzano Ricardo Ahued de plano ”aventó la toalla” y se refugió en su

curul en el Senado.

Entre las nuevas fascultade del titular de la AGA están otorgar o cancelar las

autorizaciones de agencia aduanal, de agente aduanal incorporado a la agencia

aduanal y de mandatario de agencia aduanal, así como inhabilitar a las referidas

agencias; tramitar, resolver y notificar los actos o resoluciones concernientes a los

asuntos relacionados con dichas autorizaciones o con la inhabilitación. …Y

PUNTO.

Correos:

primitivo@primitivolopez.com

primitivonoticias@gmail.com

Web: www.primitivolopez.com

Facebook: primitivo.lopez@facebook.com

Twitter.com/primitivo lopez