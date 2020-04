La autoridad de salud reitero el llamado a la población para que se quede en casa, que no salga,

que no se exponga, ni exponga a los suyos, que no sature los hospitales y clínicas de atención a

pacientes que ya contrajeron la enfermedad, más aún en los municipios de Victoria, Matamoros y

Tampico, que ocupan los primeros tres lugares.

Insisto, la participación comunitaria es importante, la suma de esfuerzos también, sobre todo

cuando se contabilizan en la capital del estado 82 contagios, mientras que Matamoros, registra 75

casos, a su vez 58 de Madero, por eso el llamado de la doctora Gloria Molina Gamboa, quédense en

casa, ayudemos a salir pronto de esto.

El llamado de la autoridad es oportuno, sobre todo cuando Nuevo Laredo, aun con todas las

estrategias que ha hecho su presidente registra 39 casos con 3 defunciones, simplemente no han

funcionado sus estrategias o la población ha hecho caso omiso de las recomendaciones.

Reynosa, es otro de los municipios que registra un número importante de contagios, con 33 casos

registrados, por ello el llamado de la autoridad al aislamiento social, a obedecer a la autoridad y a

permitir que los doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros, hagan su trabajo, incluso arriesgando

sus vida por ver la salud de los demás.

Hay casos registrados en doctores y enfermeras, por eso es que el llamado de la autoridad es

insistente, quédense en casa, permitamos que el personal de salud actué en el primer frente contra

esta enfermedad, ellos se exponen y dan todo de si incluso arriesgando a sus familias, se ha

documentado incluso, el aislamiento de personal médico y de enfermería para evitar poner en

riesgo a sus seres queridos y mire que es doloroso y depresivo también para ellos.

A nivel estatal la Secretaria de Salud, registra un total de 379 casos positivos, 38 de ellos en

investigación, mientras que se han descartado mil 404 casos, con 16 defunciones hasta el mediodía

de ayer, hay que decirlo, uno de ellos pertenece a ciudad Victoria y con la posibilidad de que este

número aumente si no se siguen las indicaciones de la Doctora Gloria Molina.

Hay que señalarlo, ni la buena voluntad, ni todo el personal de salud o sus estrategias podrán

funcionar sin la participación de la ciudadanía, hay que ser claros, ni todos los hospitales públicos o

privados tendrán la capacidad para atender un contagio masivo, por eso los más fácil para el

ciudadano es quedarse en casa, atender las indicaciones y así permitir que el personal de salud

avance en atención a pacientes COVID-19, muchos de ellos enfermos por necios e irresponsables

hay que decirlo.

Quienes tenemos la fortuna de tener un médico, doctora o una enfermera en casa y nuestro

corazón, sabemos del riesgo que esto representa, sabemos de las medidas de prevención que ellos

deben de tomar para evitar ser contagiados y enfrentar el riesgo de perder la vida.

Es cierto que es su trabajo y ellos eligieron esta profesión, pero también es cierto que existe una

responsabilidad civil de todo ciudadano y es aquí en donde las autoridades requieren de la suma de

esfuerzos y de la participación de todos para salir pronto de esta problemática que afecta al mundo

entero y donde al menos hasta el momento se ha podido sobrellevar el tema y los pacientes, nada

nos cuesta apoyar a la autoridad. No culpemos después al gobierno de lo que nosotros no supimos

cuidar quedándonos en casa y cumpliendo con las sugerencias de salud que se hacen.

En el caso de Tamaulipas hay que decirlo desde a principios de año y antes de que se declarara esta

pandemia ya se trabajaba sobre el tema, no por nada el doctor Alejandro García Barrientos, sub

Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, realizaba acciones para detectar virus y baterías

en los navíos que llegaban a puertos Tamaulipecos, además de las aeronaves que aterrizaban en los

aeropuertos de la entidad, una grupo especial bioterrorista, para detectar, contener y desactivar

este tipo de problemas.

Por cierto, ayer el líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, hizo un reconocimiento a los

trabajadores de Salud, médicos, doctoras y enfermeras que están en el primer frente de contención

contra este terrible mal.

“El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reconoce a nuestros héroes, médicos,

doctoras, personal de enfermería y todo el personal de salud que son nuestra primera línea de

defensa, a ustedes, les damos las gracias por su lucha incansable, todos ustedes cuenten con

nosotros para enfrentar esta adversidad, armados con una bata, una mascarilla y un corazón

inquebrantable, ustedes son los héroes”, les dijo.

De la misma forma José Rigoberto Guevara Vázquez, hizo lo propio al manifestar su reconocimiento

a la autoridad y personal de salud local encabezados por la doctora Gloria Molina Gamboa y el Sub

Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Alejandro García Barrientos, por la serie de

acciones y estrategias encaminadas a proteger a la sociedad que insistimos, si la población no

participa, no hay estrategia que valga y las consecuencias pueden ser fatales.

Mi correo joseluis_cstillogtz@hotmail.com