Como dijera Gustavo De Hoyos, líder de los empresarios, el presidente no

hace nada, por la emergencia sanitaria, pero tampoco deja hacer nada, le

molesta todo, y las acciones que se toman, para ayudar a mitigar los

efectos económicos, si no son anunciados en las mañaneras, entonces son

atacados, como lo hecho, con el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), que junto al sector empresarial se puso de acuerdo y dieron luz

verde para financiar a micro y medianas empresas en México, a través de

la banca comercial.

Este hecho molesto al presidente, quien argumento que “no estamos

como floreros”, para que nos vengan a decir, que hay que hacer, y como lo

tenemos que hacer, eso era antes, ahora el tiempo es otro, el poder

político, va por un lado y el económico por otro, esto es ya otra historia

(bueno siempre y cuando no sea Ricardo Salinas Pliego, el empresario

favorito de la 4T). Sin embargo, lo que realmente molesto al presidente

fue que el no metió la mano, y que el sector privado lo dejara fuera de al

jugada; que visto a la larga y pensando en el 2021, los privados si tendrán

manera de financiar campañas políticas, y poder arrebatarle el congreso a

Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio hecho por el BID, le puso la sangre caliente al presidente, que

se negó a dar créditos a las PyMES, y resulta que un organismo

internacional, le gano el parpadeo y le quito los reflectores de la jugada

maestra. Pero nada tiene de malo, que entre particulares se presten

dinero, eso no debería molestar al presidente, lo que realmente le calentó,

es no poder sacar la ya acostumbrada raja política y electoral, que el

acostumbre en cada acción de gobierno, y por si fuera poco, ni en cuenta

fue tomado, además el costo económico de la pandemia esta siendo

cargado arbitrariamente a los estados, quienes son los que tienen que

endeudarse y dar la cara a sus ciudadanos todos los días.

Cuando el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anuncio un

prestamos por 4600 millones de pesos, nada en comparación de lo que

Tamaulipas genera en la economía nacional, los morenistas se le vinieron

como perros de jauría, por un sencilla razón, le estaban quitando poder y

atención a su jefe máximo, eso de la gente primero, para los morenos paso

a tercer termino, lo que realmente les importa es tener el poder absoluto.

Pero eso no lo es todo, al no realizar las pruebas suficientes de COVID-19,

lógico es que no salgan tantos casos, sin pruebas no hay contagios, y de

seguir así, la neumonía atípica, será la principal causa de muerte en el

país, por encima del coronavirus, al que los expertos, argumentas con los

pelos de la burra en la mano, que, de los 15 mil casos, habría que

multiplicarlos por 10, para darle la dimensión exacta del problema.

El aferramiento del presidente, ya le costo que los empresarios lo hicieran

a un lado, que los gobernadores tomaran el control de la pandemia estado

por estado, y que los empresarios buscaran formas de financiamiento en

la banca privada, además el banco de México, saca los dólares de la caja de

ahorro y los mete a circular para que halla liquidez financiera, algo que

realmente molesto al mandatario.

Si el presidente sigue montado en su mula y ataca a los empresarios, los

exhibe y crucifica, deja claro su visión del mundo, su interés es político y

electoral, lo demás no importa, pero lo que si es lamentable es querer

frenar y frenar iniciativas que van encaminadas a reactivar la economía

nacional, si el presidente no hace nada, entonces que no estorbe,

argumentan muchos empresarios y políticos del país.

Lo peor de la pandemia esta por venir, y los desacuerdos en Palacio

Nacional, están a la orden del día, mientras se anuncia el regreso

paulatino de la gente a la calle a partir del 17 de mayo, y el 01 de junio,

también se endurece el confinamiento con la fase III, y ahí ya no entendí

nada.

Al tiempo

De aquello y lo demás…

En Estados Unidos, concretamente en el Estado de Texas, se anuncia que,

a partir del 01 de mayo, se empezaran a reabrir los comercios y negocios,

de manera escalonada y con una máxima del 25% de su capacidad; el

COVID-19, en esta región tiene un margen de 4 semanas de anticipación

con respecto a nuestro estado.

Sin embargo, esto agrava aún más el confinamiento de la fase III, como lo

pudimos ver en la reapertura de la Isla del Padre, donde el 80% de los

visitantes son de origen mexicano, que con todo y restricciones de cubre

bocas, grupos menores a 4 personas, etc., etc., su traslado por los puentes

internacionales tendrá que ser vigilado de manera exhaustiva. Si es

preciso comentar que el mayor numero de contagios proviene de Texas, y

con la reapertura del comercio, aun no vemos la medidas que se tomaran

para el control de turismo.

Hace algunos días, un amigo en Houston me comento “no creo que

aguanten tanto tiempo, sobre todo el sector comercial, van a abrir y que

se muera quien se tenga que morir, para salvar la economía del estado” y

que razón tenia, Greg Abbott, gobernador de Texas, dio el anuncio del

reinicio de la actividad económica no esencial en el estado texano.

Menudo favor le hace la reapertura comercial a Tamaulipas, que esta en el

inicio de la fase III, y esperando lo peor de la pandemia, el control y

sanitación de espacios públicos, no se da abasto, los hospitales están en

alerta máxima, y la reapertura comercial en Texas, pone un nuevo foco

rojo en la curva de contagios en la región.

