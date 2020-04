CDMX, México, 27 de Abril 2020. La suspensión del Ascenso MX por los próximos seis años es algo que el gremio futbolístico pudo haber evitado. Así lo aseguró Miguel Layún en entrevista. El jugador de los Rayados de Monterrey aseguró que no se trata de una guerra sino de buscar el beneficio del fútbol mexicano.

«Definitivamente sí pudimos haber hecho más, sí pudo haber hecho más el futbolista. Esto es un tema que, o somos todos los jugadores los que levantamos la voz, los que opinamos para que se nos tome en cuenta nuestra opinión o no es nadie. De nada sirve que saltemos cinco, 10 o 20 jugadores, o que todos los jugadores en el Ascenso salgan a hablar porque ha habido momentos en la historia del fútbol mexicano, incluso momentos recientes, donde hemos necesitado de esa unión para que se escuche al jugador, no es pelear con nadie, no es discutir con nadie, porque esto no es guerra, es en pro del fútbol mexicano».

Para Layún el problema es que el gremio no se unió por completo: «Aquí el problema es ese, que unos levantan la voz otros no, cuando me interesa a mí, me conviene, levanto la voz, me conviene aparezco en el mapa, cuando no, pues me pongo atrás porque no quiero consecuencias y eso así no puede funcionar».

Por último el lateral de Rayados considera inoportuna la decisión, misma que va en contra de la competencia:

«No creo que sea el momento indicado para tomar una decisión así, yo soy de la idea que el ascenso y el descenso genera mucho más competencia, significa muchísimas cosas, siempre he abogado porque sería bonito pensar que plazas que tienen estadios de 10 mil personas aspiren a llegar a Primera División, porque me tocó vivirlo en Europa, en el Watford que tenía un estadio chiquitito y que ascendimos y no fue un requerimiento. Esas cosas que te permiten que la gente tengas las raíces bien conectadas con un equipo».