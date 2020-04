Con la plenitud de un hombre sabio, Henry Graham Greene, sentencia: “El mejor olor, el del pan; el

mejor sabor, el de la sal; el mejor amor, el de los niños” en México celebramos el Día del niño el 30

de abril, en Bélgica lo hacen el 14 de abril, en Brasil el 12 de octubre, en Chile el segundo domingo

de agosto, en Rumania el 1 de junio.

Existen fechas y modos distintos para la celebración de un día tan importante en el calendario cívico; en

nuestro país lo celebramos de variadas formas, el viejo Filósofo de Güémez lo hace a su manera y

aprovechando la fecha para hacer una reflexión en voz alta en torno al tema. Será porque en los niños

encuentro una gran escuela de vida que me deja múltiples lecciones, entre otras:

A un niño no le faltan motivos para ser feliz, le sobran argumentos para estar alegre y sonreír.

Su mundo no se mueve en la angustia y los sinsabores de la prisa, sino en la magia que provee el amor.

Por la noche cuando reposan su testa en la almohada, están satisfechos de haberse entregado a plenitud a

gozar, a disfrutar palmo a palmo el día que concluye.

Un niño no encuentra un sólo pretexto para el desánimo.

Ellos viven cada instante de su vida a plenitud, haciendo las mediocridades a un lado.

Tienen el ego –que tanto daño hace a los adultos– reducido a la mínima expresión.

No avanzan desacreditando a nadie, mucho menos apropiándose de méritos ajenos.

Los niños saben reír de la vida y con la vida, reír de sus éxitos y sus errores.

Hacen que con su visión positiva de la vida, cada instante valga la pena.

Sanan con una facilidad alquímica, porque su vida se fundamenta en el amor

Jamás desaprovechan oportunidad alguna para ser felices.

Son un cuaderno en blanco, dispuestos siempre al aprendizaje diario.

En cada instante experimentan la sensación de una sonrisa, que los convierte en un haz de luz en la tierra.

No engañan a nadie con emociones escondidas, trasluciendo una vida llena de autenticidad y congruencia.

Los niños en su humana pequeñez son un buen ejemplo de que la vida pasa y quedan las lecciones, de caer y

levantarse sin buscar culpables.

Un niño es sembrador neto de amigos.

Los niños –a pesar de su corta edad– son unos gigantes a quienes les llegó la iluminación, porque viven una

dimensión elevada, Dios los utiliza como ejemplo para que sean una escuela que nos invita a vivir siguiendo

sus enseñanzas y descubrir los cientos de milagros que la vida tiene especialmente para cada uno de nosotros.

A ellos no les falta nada para ser plenos, gozan lo que son y como son, disfrutan lo que tienen.

La felicidad es su camino, para ellos todos los escenarios de la vida son policromos, porque están pintados

con el color del entusiasmo.

A pesar de miserias, penurias, hambres, abandonos, dolor, enfermedad, tienen la extraordinaria capacidad de

ver la vida a través del cristal del optimismo.

Los niños pareciese que son ángeles, que en su alegría sin par, sostienen una conversación secreta con Dios.

Apropósito hay tres historias que circulan por Internet que me encantan:

“Una vez todos los aldeanos se decidieron orar por lluvia, se reunieron en la plaza, pero sólo un niño llevaba

paraguas… ¡ESTO ES LA FE!

La reacción de un niño de un año cuando lo lanzas al aire se ríe, porque sabe que no lo dejarás caer… ¡ESTO ES

LA CONFIANZA!

Todas las noches vamos a la cama sin alguna garantía de despertar al día siguiente, pero tenemos planes para

mañana… ¡ESTO ES LA ESPERANZA!”1

Recuerda que el dinero como el agua, como la sangre, como la vida, debe fluir, de otra manera se bloquea; el agua

estancada se pudre; la sangre coagulada enferma; la vida paralizada es muerte. Hoy te invito a que no estanques tu

potencial de vida, que fluyas con el universo teniendo FE, CONFIANZA Y ESPERANZA que lo que está por

venir, no sólo es espectacular sino que es… ¡LO MEJOR PARA TI!

