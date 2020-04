En definitiva, la función pública da para todo tipo de tareas y quizá la de establecer medidas para que la población colabore en la disminución de problemas que puedan afectar la vida de las personas, es la más difícil de todas.

Cuando se trata de llamados a colaborar de manera abierta y total resulta que se enfrentan a todo tipo de

cuestionamientos y desde luego a la negativa de la mayoría de las personas, incluso, los que no jalan, hasta se mofan de quienes si lo hacen por el bien de todos.

Obvio, las complicaciones llegan una detrás de otra y siempre sucederán criticas al por mayor, sin que se asome la posibilidad de colaboración al por mayor.

La multiplicación de casos de Covid19 en algunas ciudades de la entidad se debe a eso, que las personas nada más por llevar a contraria deciden no actuar, aunque el escenario nacional y mundial haga ver la importancia de reducir la circulación de personas en calles y espacios públicos.

Llama en forma poderosa la atención el hecho de que, naciones como Nueva Zelanda donde las medidas de

confinamiento se cumplieron al pie de la letra, su Primera Ministra haya anunciado este inicio de semana, que están listos para salir de sus casas y reiniciar en forma paulatina las actividades productivas y hasta consideran que vencieron ya al coronavirus.

Sus datos de casos confirmados rondan en los mil 500 y una defunción, sí, una defunción, en el entendido de que, se trata de una nación con poco más de seis millones de habitantes y cuya meta en estos días es reanudar los vuelos comerciales con países de la región, entre ellos Australia, ya que tienen fuertes vínculos, de ahí que, cuándo hablan de que vencieron al coronavirus porque actuaron con determinación contra la pandemia, de forma simple dejan grandes lecciones al resto de la humanidad.

En entidades como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, las autoridades estatales se pusieron al frente de las

acciones contra la pandemia, sin esperar que, desde la Federación llegaran las soluciones, porque actuar con

oportunidad permite mejorar los resultados.

Está fue la razón de que muchas decisiones se adelantaran, producto del dibujo de escenarios basados en el

comportamiento de la pandemia en el mundo y sacar lo mejor de cada acción para hacerla efectiva y que, en la

inmediatez sirviera para evitar contagios, la enfermedad y desde luego el fallecimiento de personas.

Al tratarse de problemas de salud pública, el abordaje requiere de la participación de la población, porque es la que compone la parte pública que no puede estar al margen de la situación, sino involucrarse al cien, en el entendido de que solo así funcionarán las medidas preventivas, correctivas y de contención de la pandemia.

Si más público, porque se trata de un problema de salud pública, colabora, la efectividad de las medidas preventivas darán mejor resultado y, la colaboración es tan sencilla como al principio, quedarse en casa, lavarse muchas veces las manos, usar gel con alcohol, evitar sitios públicos, no andar de muchos en lo vehículos y acatar el doble no circula,

hará que los contagios se reduzcan, como sucedió este martes con los casos confirmados por los laboratorios, que se redujeron en comparación como los de días anteriores.

Los otros.

En el Congreso del Estado, se suspendió la sesión ordinaria a la cual había citado la mesa directiva que tiene a su

cargo el Diputado Javier Garza Faz y en la que trabajan con él los Diputados Manuel Canales Bermea y Ulises

Martínez Trejo.

El motivo es el aumento de contagios de Covid19 y desde luego la atención a las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud de la entidad, así que, se terminó que la sesión será hasta la otra semana, es decir, el seis de mayo y con la idea de salvaguardar la salud y la integridad del personal del Poder Legislativo y desde luego, de quienes acuden a las sesiones ordinarias y públicas que tiene programadas la Junta de Coordinación Política, en la

que despacha el Diputado Gerardo Peña Flores.

Por el mismo tema de, Congreso, pero ahora de los Diputados, comenzaron ya las observaciones en el sentido de

que muchos de ellos trabajan en sus distritos y ciudades con un sentido futurista, ya que, aparecen en colonias para hacer la entrega de apoyos a las personas, a efecto de aprovechar la difícil situación por la que atraviesan infinidad de familias debido a la inactividad laboral por la pandemia.

Cierto que puede censurarse la actividad desplegada por los legisladores, sin embargo, parafraseando a un político de hacer muchos sexenios, malo sería que desaprovechen la oportunidad para hacerse presentes si tienen proyectos políticos personales, porque a la gente no se les olvidará nunca que estuvieron allí en las malas.

Unos Diputados locales quienes ser candidatos a alcaldes y otros más a las Diputaciones Federales que se disputarán en las elecciones del 2021 y aunque no se ve de las alcaldías para acá, también debe de considerarse que algunos presidentes municipales quieren ser Diputados Federales o Diputados locales, como es el caso de los panistas de Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, Enrique Rivas Cuéllar, Maki Ortiz Domínguez y Jesús Nader Nasrallah, dado que, podría ser mucho más fácil aspirar a la candidatura de gobernador en el 2022 desde una curul en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que desde la silla medio fría de una presidencia municipal.

Quizá más cuestionable que la entrega de apoyos a las familias, deba de ser el origen e los mismos, en el entendido de que, si los diputados locales compraron con su dinero los productos o artículos que dan a las personas, está bien hecho, pero, si echaron mano de recursos públicos, eso estriba dificultades a futuro.

En asuntos de corte educativo, entre los padres de familia de los estudiantes del nivel básico y público, existe

confusión total, porque al principio se dijo que las evaluaciones de las clases que se toman en línea o mediante la

televisión, no se llevarán a cabo y que los maestros están en espera de una definición de la SEP para establecer la

forma de evaluar y desde luego de calificar el desempeño de los alumnos, por el trabajo en casa debido a la pandemia de Covid19.

Esto de asuntos educativos, recuerda que un 30 de abril nació el educador San Juan Bautista de La Salle, motivo por el cual, en las instituciones Lasallistas se hablará de este acontecimiento, porque fue un hombre que dedicó su vida a la educación, ya que introdujo la enseñanza grupal de los niños y a los más necesitados, según reflexión del Rector de La Salle Victoria, Juan Roberto López González

Fue promotor de un nuevo modelo educativo con más caridad, ya que por entonces la educación se caracterizaba por los castigos físicos. El Fundador de las Escuelas Cristianas consiguió una formación basada por el amor a Dios, con las enseñanzas cristianas, el amor al prójimo y la oración.

Es una herencia que perdura en los cinco continentes donde está presente la familia Lasallista