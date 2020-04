Estados Unidos, 27 de Abril 2020. La NBA, suspendida desde el 11 marzo a causa de la pandemia de la covid-19, ha abierto un pequeño resquicio para la vuelta a la actividad. La Liga ha decidido que los jugadores puedan entrenarse de manera individual en los pabellones a partir del 8 de mayo, siempre y cuando se cumplan las condiciones sanitarias requeridas. La medida será difícil de implementar en un país en que los estados mantienen diferentes criterios de respuesta a la pandemia. Algunos mantienen abiertas las instalaciones deportivas y otros no.

La NBA ha remitido un informe a los 30 equipos de la Liga en el que se informa de que trabaja para que no antes del 8 de mayo, fecha que podría retrasarse en función de las garantías sanitarias, los jugadores puedan ejercitarse de manera voluntaria e individual en los pabellones. También especifica algunas normas. No se permitirá que se entrenen más de cuatro jugadores al mismo tiempo en una misma instalación. No se permitirá el acceso a ningún entrenador. Los entrenamientos en grupo también quedan prohibidos. Los jugadores tienen prohibido el uso de instalaciones ajenas al equipo, como los centros de fitness.

La Liga planeaba reabrir las instalaciones el 1 de mayo comenzando con la de Atlanta Hawks, debido a que Georgia fue uno de los primeros estados en la desescalada del confinamiento.Pero los Hawks no estaban preparados. “Vamos a esperar y ver qué pasa en el estado durante las dos próximas semanas”, afirmó el director general de los Hawks, Travis Schlenk. “Si hay una respuesta positiva, nos abriremos lentamente. Si es una respuesta negativa, daremos prioridad a la salud de nuestro personal y jugadores”.