Las Vegas, Estados Unidos, 29 de Abril 2020. La mediática tenista, Eugenie Bouchard, eliminada ayer del Mutua Madrid Open Virtual Pro, quien pasa el confinamiento en Las Vegas, tuvo una idea para que la gente aporte dinero para los más necesitados como consecuencia del Covid-19.

Bajo la campaña ‘All IN Challenge’, Bouchard quiere contribuir a conseguir alimentos. Y para conseguirlo, el que gane la subasta, y por tanto aporte más dinero, pasará todo un día con ella: «Ofrezco una experiencia divertida. Os sentaréis en mi banquillo durante un partido, regalaré una raqueta dedicada y luego iremos a cenar«, remarca la canadiense.

I’m so excited to be a part of the @allinchallenge! You & a friend can pick ANY tournament to come to, sit in my player box with my team, come to dinner with me 😏 & get a signed racket! All expenses paid!

Go to https://t.co/vQtAeuwQDG to donate for a chance to win ♥️ @My15SOF pic.twitter.com/CeD2LWX0j9

— Genie Bouchard (@geniebouchard) April 29, 2020