Cd. de México, 30 de Abril de 2020.- Durante esta cuarentena ayuda a tus hijos a aprender el

correcto manejo de las finanzas y tener una mejor Educación Financiera a través de temas

como: el ahorro, crédito y seguro. Ahora que te has convertido en maestra y maestro

temporal para tus hijos, es momento de generar hábitos que serán muy importantes en su

vida de adultos; más en tiempos complicados como los que estamos viviendo en donde

toma una mayor importancia contar con el hábito de la prevención y el ahorro para hacer

frente a momentos difíciles.

El hogar es donde los niños empiezan a conocer los roles económicos de cada

miembro de la familia y podemos mostrarles la importancia del valor de las cosas, los

esfuerzos que implica distribuir correctamente nuestros recursos y las necesidades de

prevención. Por ejemplo, cuándo se realizan los pagos y compras. Muchas veces, no son

conscientes de cómo funciona la economía familiar, por lo que es importante que los padres

expliquen cómo se maneja el ingreso y egreso económico en casa.

Aprovecha este tiempo para hacer algunos ejercicios con tus hijos. Una buena forma

es administrando su ingreso semanal y enseñándoles a poner en una libreta su lista de gastos

y objetivos para que esto los incentive a seguir ahorrando y llevar un control. No olvides

incluir la importancia de contar con seguros, que son herramientas que nos ayudan a

sobrepasar las contingencias.

A continuación, te presento algunos de los temas que vale la pena reforzar durante esta

temporada:

– Presupuesto familiar: donde se muestren los ingresos y gastos que se tienen en el

hogar.

– Metas de ahorro: para poder adquirir algún tipo de objeto deseado para ellos es

importante, pues esto les hará razonar sobre el valor del dinero, si lo hacen desde

pequeños se les convertirá un hábito de vida.

– Apertura de una cuenta de ahorro: Estimular a tu hijo a que guarde dinero es también

una buena opción para iniciar la cultura financiera de un niño; puedes explicarle que

por cada vez que ahorre una cantidad determinada, tu aportarás la misma, así tendrá

más dinero y llegará rápidamente a su meta.

– Fondos de emergencia: les ayudará a sobrellevar gastos futuros que no tienen

pensados. Un ejemplo divertido sería la compra de un regalo a un amigo que no

tiene planeado.

– Invierte en prevención: Es trascendental también inculcar las diversas inversiones

financieras que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, como un seguro de auto. Es

importante hacerles notar que, ante un siniestro, nos ayudará a hacer frente a los

gastos derivados de accidentes que puedan afectar su patrimonio.

La conducta financiera sin duda es de suma importancia en la sociedad; en México,

el 40% de la población no tiene el hábito del ahorro, de acuerdo con información de la

CONDUSEF.

Por lo que este día del niño, ayuda a tu pequeño a tener una buena cultura financiera

y verás, que te lo agradecerá toda la vida.

En Quálitas, estamos conscientes de la delicada situación que se vive, y actuaremos

conforme a las recomendaciones emitidas por parte de las autoridades. Sin embargo, gracias

a nuestros estrictos protocolos para estos casos, lograremos cumplir puntualmente con lo más

importante: la excelencia en el servicio, calidad, protección y confianza de nuestros

asegurados.