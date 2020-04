Los líderes obreros que gozaban antes de

fama por reunir en actos y desfiles a miles de

trabajadores y que en esa forma conseguían

beneficios sociales para los agremiados, hoy

pueden justificarse por la pandemia de

coronavirus para cancelar el desfile del primero

de mayo.

Pero lo cierto es que han ido desapareciendo

esos liderazgos que durante décadas fueron

parte importante de las decisiones

gubernamentales en todos los niveles, porque

realmente eran una fuerza de poder político,

social y económico.

Hoy quedan los recuerdos para los

trabajadores y para quienes vivieron esas

épocas, pero la fuerza que representaban los

membretes y líderes obreros ha ido a la baja.

Desde hace algunos años los actos obreros

multitudinarios han sido desapareciendo,

mientras la tecnología llena muchos espacios

que quedaron vacios en la medida de la pérdida

de poder de los dirigentes.

En lo que respecta al desfile y actos

conmemorativos del Día del Trabajo nadie

espera sorpresas, primero por las restricciones

dentro de la crisis de salud por la pandemia de

coronavirus, y además porque los dirigentes de

algunos membretes actúan coordinadamente

con el poder público, y así sobreviven sin tener

problemas.

Y a propósito de la epidemia ya la Universidad

de Oxford probó exitosamente en monos una

vacuna, que se aplicara en las próximas

semanas a 6 mil personas que ya selecciona la

casa de cultura inglesa.

Si los organismos regulatorios aprueban con

celeridad y se tiene éxito en humanos, la

vacuna estará lista para millones de personas

en septiembre.

En otro orden al que no le gusto ni tantito el

apoyo que el BID dará a las pequeñas empresas

mexicanas que padecen por el coronavirus es al

Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues

asegura que no lo tomaron en cuenta al hacer el

convenio el Banco Interamericano de Desarrollo

y el Consejo Mexicano de Negocios, para apoyar

con 12 mil millones de dólares a las micro,

pequeñas y medianas empresas de nuestro

país.

Mientras los empresarios recriminan al

Presidente que estuvieron pidiendo el apoyo en

reiteradas ocasiones, pero no encontraron

respuesta.

bladijoch@hotmail.com