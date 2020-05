LAREDO, Texas (30 de abril de 2020).- A partir de este viernes. 1 de mayo, comercios pequeños y centros comerciales reabrirán actividades en el estado de Texas, pero se mantendrá el uso de cubrebocas y el “permanecer en casa”.

Las medidas de seguridad en el hogar / trabajo de la ciudad de Laredo continúan vigentes, ya que se requiere distanciamiento social y se prohíben las reuniones fuera del hogar.

Con su nueva orden ejecutiva, el gobernador de Texas, Greg Abbott, amplió la lista de «servicios esenciales» y «reabrió negocios», y eliminó la capacidad de la ciudad de imponer multas o sanciones por no cubrirse la cara.

Queda el toque de queda, las reuniones aún están prohibidas: la ciudad de Laredo tiene una orden obligatoria de permanecer en casa / trabajar seguro que permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. el sábado 30 de mayo de 2020.

Los residentes pueden ser multados por no cumplir con el toque de queda si están fuera por un servicio o actividad no esencial.

No se permiten menores en las tiendas: a los padres y tutores aún se les prohíbe llevar a los niños menores de edad a cualquier tienda de abarrotes, tienda de conveniencia o tienda grande, a menos que sea necesario por falta de cuidado infantil alternativo.

Lista de establecimientos que pueden reabrir el 1 de mayo:

Minoristas y centros comerciales

· Para los minoristas, considere hacer que todos los empleados usen cubiertas de tela sobre la nariz y la boca

· Se recomienda encarecidamente a los propietarios de negocios que dediquen ciertos tiempos de compra a los clientes en riesgo y que ofrezcan opciones de entrega u opciones en la acera si es posible.

Cines

· Debe continuar con los requisitos de distanciamiento físico y mantener dos asientos (6 pies) vacíos entre las partes y dejar cada dos filas vacías

· Debe desinfectar los asientos entre proyecciones

· Se recomienda encarecidamente las opciones de tickets remotos

· En los teatros para cenar, no se deben dejar artículos en las mesas desocupadas (incluidos condimentos, cubiertos, etc.)

· Los teatros deben usar menús descartables y no compartir condimentos.

Museos y bibliotecas

· El sistema de la Biblioteca Pública de la Ciudad de Laredo permanecerá cerrado.

· El Museo del Agua de la Ciudad de Laredo permanecerá cerrado.

· Para los museos privados que deciden abrir, deben mantener cerradas las áreas interactivas y prácticas.

Restaurantes

· No puede tener más del 25 por ciento de ocupación en cualquier momento

· No más de seis clientes por mesa

· Todavía se aplican las pautas de distanciamiento físico; los clientes deben permanecer a seis pies de distancia

· Debe usar menús descartables·

· No debe dejar elementos en mesas desocupadas y no puede compartir condimentos.

· Debe proporcionar una estación de desinfección de manos en la entrada.

Deportes al aire libre

· Los deportes al aire libre pueden reiniciarse siempre que el deporte no incluya el contacto con otros participantes (deportes sin contacto)

· El sistema de Parques y Recreación de la Ciudad de Laredo, incluidos todos los parques, senderos y el campo de golf municipal Max A. Mandel, abrirá el viernes 1 de mayo de 2020. Las piscinas y los parques infantiles permanecerán cerrados. State Park Lake Casa Blanca también permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

· Los grupos están limitados a no más de cuatro personas; Se deben seguir las pautas de distanciamiento físico de 6 pies. Como parte de la Fase 2 de la Orden Ejecutiva del Gobernador Abbott, el tamaño del grupo puede expandirse tan pronto como el 18 de mayo si no hay picos en los casos de COVID-19.

Servicios religiosos

· Se permite que las casas de culto tengan servicio, pero deben llevar a cabo tantas actividades como sea posible de forma remota. Los servicios que las casas de culto no realizan de manera remota deben realizarse de acuerdo con los siguientes protocolos mínimos de salud descritos en 1 Exec. Orden No. GA 18 a las 3 (27 de abril de 2020) y orientación de la Casa Blanca y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Bares / salones / clubes privados, gimnasios, peluquería / uñas / salones de belleza, peluquerías, spas, salas de recepción, lugares de alquiler de fiestas y lugares de diversión interactivos como bingos, boleras, salas de video, establecimientos de masajes, estudios de tatuajes, estudios de piercing, y «maquinitas» permanecerán cerradas. Las personas no pueden visitar hogares de ancianos, centros de vida con apoyo estatal, centros de vida asistida y centros de atención a largo plazo.

Las coberturas faciales todavía se deben usar dentro de los límites de la ciudad, pero no se emitirán multas o sanciones por incumplimiento. Las coberturas faciales también se deben usar cuando se usa el transporte público o las acciones / taxis.

Las oficinas administrativas de la ciudad permanecen cerradas al público: el Ayuntamiento y el Anexo del Ayuntamiento permanecen cerrados al público hasta nuevo aviso. Los servicios públicos, el impuesto a la propiedad y los permisos de construcción aún se pueden pagar a través del autocine en el Anexo del Ayuntamiento, así como a través del depósito nocturno en el Ayuntamiento. Además, los clientes pueden pagar en línea o por teléfono. Para más información, llame al 3-1-1.

Las Bibliotecas Públicas de Laredo y el Museo del Agua permanecen cerradas. Como medida de precaución, el sistema de Bibliotecas Públicas de Laredo y el Museo del Agua de Laredo permanecerán cerrados.

Se abrirán los parques de la ciudad y el campo de golf: todos los parques de la ciudad y el campo de golf municipal Max A. Mandel abrirán el 1 de mayo. Las personas pueden practicar deportes al aire libre, siempre que los deportes no incluyan el contacto con otros participantes y no más de cuatro participantes. practica el deporte en cualquier momento. Las personas pueden usar los servicios del parque de la ciudad siempre que practiquen distanciamiento social y no participen en grupos de más de cuatro.

Uni-trade Stadium, Sames Auto Arena permanecen cerrados. Ambas instalaciones permanecen cerradas hasta nuevo aviso.

Algunos servicios que originalmente no se consideraron esenciales pueden reabrir físicamente al público el 1 de mayo según la Orden Ejecutiva No. GA-18 del Gobernador Abbott. Las empresas que pueden reabrir incluyen tiendas minoristas, cines / cines, museos, bibliotecas y restaurantes. Todos los establecimientos mencionados deben limitarse a una capacidad de ocupación del 25 por ciento.