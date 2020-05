En Tampico, donde se llevó a cabo la reunión de los Gobernadores del Noreste, más los de Durango y Michoacán

José Rosas Aispuro y Silvano Aureoles Conejo, en forma respectiva, el anfitrión Francisco García Cabeza de Vaca

visitó para dejar en funcionamiento, el Hospital temporal en el cual se atenderán los casos complicados de Covid19.

Se trata de la segunda obra iniciada hace apenas unas semanas y que, al igual que la de Nuevo Laredo, genera

confianza en los ciudadanos, porque ante la eventualidad de hospitalización de muchas personas, en este tipo de

unidades localizadas en las inmediaciones de los Hospitales de la Secretaría de Salud, hay la posibilidad de resolver las necesidades de salud de los tamaulipecos.

De acuerdo con el programa que tiene en marcha la Secretaria de Obras Públicas, la semana venidera deben de

quedar listos los otros seis Hospitales temporales, de manera que, la administración estatal demuestra que se puso las pilas para generar alternativas de alta viabilidad para los ciudadanos.

Obvio, no es China, sino Tamaulipas, pero, de cualquier forma, se construyen hospitales temporales en tiempo récord y bajo la premisa de que es mejor hacer la inversión y garantizar sitios para la atención de los pacientes graves y muy grave por las afecciones del coronavirus, que mantenerse en espera de la intervención de otras instancias gubernamentales.

Esto de que no es China se debe a que, en la ciudad en la cual se generó el virus de esta pandemia, se construyó en 10 días un gran Hospital de más de 400 camas y está atendido por más de mil personas y controlado por el Ejército a fin de dar servicio a tiempo y en forma a pacientes.

De acuerdo con la información de la secretaria de obras Públicas, los ocho Hospitales temporales tienen 320 camas, unas cuántas menos que las del Hospital Chino que se construyó en tiempo récord, por tanto, cantidad muy respetable, porque sumadas a las camas existentes en los Hospitales de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Mante, Altamira y Tampico, elevan en un gran porcentaje la oferta de camas para Covid19

Por otro lado, las unidades médicas del IMSS, ISSSTE y PEMEX, establecería módulos de detección de la enfermedad que tiene preocupado a todo el mundo, debido a la rápida transmisión y a lo acelerado de su proceso en las personas que contraen el Covid19.

Respecto a la reunión de Gobernadores del Noreste y tocó en Tampico, a donde llegaron Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León y Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, así como, los de Durango y Michoacán Rosas Aispuro y Aureoles Conejo, sirvió para generar acuerdos puntuales sobre la toma de medidas enérgicas para contener la transmisión del virus y al mismo tiempo definir como apoyarán desde las administraciones estatales a las micro, pequeñas y medianas empresas que están en serias dificultades financieras debido a la paralización de sus ventas.

En la sede de la sexta reunión del Grupo de Gobernadores cuya característica es su desacuerdo con la Federación, en virtud de que, tienen que definir líneas de acción que sirven para adelantarse a los hechos y tener todas las herramientas y gente capacitada para la mejor atención a los pacientes de Covid19.

Incluso, uno de los acuerdos versa sobre esto, otorgar información suficiente para el abordaje del paciente

hospitalizado ya que, implica el cuidado de todos aquellos que intervienen en su manejo, personal de las ambulancias, camilleros, paramédicos, médicos y enfermeras, quienes deben de extremar medidas para evitar contagios.

En el tema de respaldar a las economías de sus regiones, los Gobernadores hicieron ver que las secretarias de

Finanzas analizan la disponibilidad de recursos propios para crear un esquema de apoyo a las empresas micro,

pequeñas y medianas que atraviesan por dificultades graves, aunque, es un hecho que la inacción tiene en jaque a todo tipo de empresas, en especial las del comercio que tenían una gran clientela y que, desde el inicio de la pandemia dejaron de producir o de vender.

Como acuerdo para este mes de mayo que inicia con la celebración del Día del Trabajo, sin desfile ni eventos masivos, los Gobernadores de las cinco entidades acordaron suspender todo tipo de actividad en los panteones de sus entidades y eventos masivos por el Día de las Madres, debido a que, esta fecha llega en medio de las semanas críticas de la pandemia de Covid19 y que, de aflojar el paso con las medidas de asilamiento, el peligro de contagio es mayor.

En condiciones normales, el mes de mayo era de gran movilidad social, desde el primer día, porque miles de personas se daba cita en sitios ya acostumbrados para participar del desfile obrero, que servía para honrar a los líderes y mártires que lucharon y dieron su vida a favor de mayores garantías salariales, médicas y de vivienda, no lo habrá, al parecer en ninguna parte del país, porque la pandemia tiene paralizadas las acciones, de cualquier tipo de evento, así que, ni celebración de la Batalla de Puebla, tampoco del Día de la Madre, el del maestro y el del estudiante.

Los otros.

Ahora que el Diputado Federal de regeneración nacional y que fue del PRI, Erasmo González Robledo, fue

incorporado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, casi en automático sus colaboradores y amigos lanzaron las campanas al aire para decir que se abren las puertas del futuro hacia la precandidatura para el Gobierno de la entidad.

El expriísta sustituye en el puesto a su colega Alfonso Ramírez Cuéllar, quien fue uno de los más asediados por

alcaldes de todo el país allá en los meses de octubre y noviembre del año pasado, porque creyeron que les ayudaría a obtener recursos adicionales para sus Ayuntamientos.

Éste último dejó la chama en la Cámara, porque fue enviado a sustituir a la exdirigente del Partido Regeneración

Nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, en virtud de una serie de errores que propiciaron broncas muy fuertes en el partido del gobierno y que, de no ponerles fin, impactarían en forma muy negativa en las elecciones intermedias del Gobierno federal que, ya están a la vuelta de la esquina.

Por la oportunidad de significarse en la tarea de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de

Diputados, ya que, será uno de los artífices de la autorización que quiere el presidente Andrés López Obrador para reasignar una parte del Presupuesto de Egreso de la Federación, podría suceder que González Robledo parezca dentro de poco tiempo como una mejor alternativa para la precandidatura al gobierno de la entidad.

Obvio, mucho mejor que Rodolfo González Balderrama, quien, desde la Dirección de Cine y Radio de la Secretaria de Gobernación, se hace a la idea de que los tamaulipecos lo quieren de candidato, cuando en realidad todavía es desconocido por las grandes mayorías.

El nuevo presidente de una de las Comisiones más relevantes de la Cámara de Diputados puede borrar de un solo plumazo a su paisano de Cine y Radio, con todo y que, ya lleva varios meses congraciándose con los tamaulipecos.