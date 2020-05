Cd. Victoria, Tamaulipas (30 de abril de 2020).- No sería excesivo aprobar la iniciativa para otorgar al presidente la facultad de reasignar presupuesto en situaciones de emergencia, pues solo podría afectar el cinco por ciento del presupuesto federal.

Edna Rivera López, diputada local de MORENA, consideró que no sería algo excesivo, sobre todo cuando se trata de dinero que le va a llegar de manera directa a la gente.

La coordinadora de la fracción legislativa de la referida organización politica, calificó de necesario que el

Senado de la República apruebe la iniciativa presidencial.

Pues en estos momentos, dice, es lo que se debe de hacer, » Yo he sido muy crítica con el gobierno estatal y el año pasado se reasignaron presupuestos en Tamaulipas sin ningún problema”.

Aunque en sexenios anteriores, añadió, el manejo de presupuesto permitió reasignaciones pasando por arriba de la Ley.

“La ultraderecha está mintiendo porque ya no se le permiten hacer las mañas de antes, por eso le pido a la gente que no se deje engañar con llamadas que se hacen para pedir levantar firmas.

Dijo que partidos de derecha antes no reclamaron el manejo discrecional de presupuesto “y ahora ya les salió lo critico.

Por último confió en que el Senado de la República apruebe la iniciativa “por el momento que estamos viviendo, yo tengo la certeza que el Senado va a aprobar la iniciativa