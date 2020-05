Cd. Victoria, Tamaulipas (30 de abril de de 2020).- El no respetar la luz roja que le marcaba un semáforo a un agente de la Policía Estatal fue la causa para que la impactara contra una camioneta.

Los hechos ocurrieron en el Libramiento Naciones Unidas y calle 16 en Ciudad Victoria, lugar a donde acudieron peritos de Tránsito Municipal para tomar conocimiento.

Como responsable fue señalado el chofer de un automóvil Dodge modelo 2016 habilitado como patrulla de la Policía Estatal, que circulaba en sentido de oriente a poniente sobre el Libramiento mencionado.

Al llegar al cruce con la calle 16 no respeta la luz que le marca el semáforo y acaba por estrellarla contra una camioneta Dodge Ram que se desplazaba de norte a sur.

Fueron los mismos agentes quienes se encargaron de dar aviso al número de emergencias 911.

Por fortuna no se registraron personas lesionadas solamente daños materiales estimados por la autoridad vial en los quince mil pesos.