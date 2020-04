¿Usted había escuchado antes el término Estado de Excepción? La pregunta viene a colación

dado que tal parece que existe un amplio desconocimiento del tema, por parte no solo de

la ciudadanía sino también de gobernantes quienes andan desatados lanzando medidas

restrictivas que pudieran trastocar y lesionar los derechos humanos de los ciudadanos.

Estado de Excepción se refiere, a un mecanismo contemplado en la legislación de un país

para afrontar situaciones extraordinarias que incluyen mayores poderes para el Gobierno,

y la consecuente suspensión de garantías. En resumen, permítame la expresión, ´palabras

mayores´ a la luz de un estado social de derecho y de régimen democrático del que goza

nuestro país.

Comprendemos que con la salud no se juega, pero tampoco con los derechos, por lo que se

deben tomar con la adecuada y debida seriedad. Recordemos que el estado de derecho

configura el orden y genera estabilidad al país, cosa que no se puede comprometer de una

manera superficial, al tenor de criterios que dejen al margen el respeto y el cumplimiento

cabal de los mismos derechos fundamentales, precisamente en aras del orden basado en

nuestro sistema jurídico, mismo que contempla los derechos y libertades humanas.

Por otra parte, es comprensible que los gobiernos locales y sus autoridades quieran actuar

rápido, sobre todo ante la fase 3 de la pandemia por covid-19 como es el caso de nuestro

Estado de Tamaulipas, también Coahuila, Nuevo León, y otros estados que pretenden

actuar en forma urgente no reparando en posibles violaciones a derechos humanos.

Por citar un ejemplo, la emisión de decreto presentado por el Ejecutivo tamaulipeco este

jueves 24 de Abril, donde “salvar vidas” es el argumento central, exponiendo además que

la entidad es la de menor incidencia en los contagios; por lo que además de hacer

obligatorio el uso de tapabocas, la activación del Hoy No Circula, todo a razón de evitar la

propagación, lo que desde luego ha producido cierto grado de descontento entre la

población, quienes algunos han acudido en vía de juicio de amparo a combatir el acto de

autoridad.

Y como no, si quien tiene que salir por necesidad, ahora también se enfrentan a otra

situación complicada, no poder moverse quienes poseen vehículo, muchos de ellos a

trabajar o simplemente a adquirir los comestibles, por lo que o tendrán que irse a pie o usar

el transporte público, lo que podría ser factor para aumentar las probabilidades de riesgo

de contagio. ¿No lo cree así estimado lector?

Dichas medidas por supuesto de manera coercitiva que implican desde luego sanciones

como multas económicas y arrestos, lo que se torna cuestionable a la luz del rubro de los

derechos humanos, sobre todo si no estamos frente a la declaratoria de Estado de

excepción, misma que le correspondería ejercer al titular del Ejecutivo Federal esa facultad

y en cumplimiento a lo que a tal respecto, prevé nuestra Carta magna.

El artículo 29 de la Constitución General, nos dice textualmente: “En los casos de invasión,

perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave

peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con la

aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no

estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el

ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y

fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de

prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada

persona…”

Así, se desprende que las reglas para el estado de excepción, (en vía de suspensión o

restricción de derechos desde el orden jurídico interno) implica las siguientes reglas:

1.- Que la facultad del Presidente de la República y con la aprobación del Congreso de la

Unión o de la Comisión permanente en su caso.

2.- Que los supuestos se traten de caso de invasión, perturbación grave de la paz o en

cualquier otro caso que ponga a la sociedad en grave peligro.

3.- Por tiempo determinado, es decir no de forma indefinida, y

4.- Sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona.

Aunado a la Ley Reglamentaria del referido Artículo 29, aprobada por el Senado el 9 de

Diciembre de 2015 que en su artículo 7 establece coto vedado de derechos humanos no

susceptibles de restringirse ni suspenderse; asimismo previendo la obligación de informar

a la OEA y ONU, así como la revisión de constitucionalidad de la decisión y medios de

impugnación, en su artículo 20 y Capítulo III respectivamente. En pocas palabras, no es cosa

que pueda hacerse “al vapor”.

Por ende, este tema del estado de excepción o más conocido como “Suspensión de

Derechos” o “Toque de Queda” es decir con la intervención de la fuerza pública, a través

del Ejercito y las Policías; no se constriñe solamente a disposiciones de orden interno, sino

también a disposiciones precisamente de carácter internacional.

Eso significa que no se trata de un acto de autoridad del que se pueda echar mano de una

manera unilateral y libremente a capricho de gobierno alguno. Sino muy al contrario a la luz

de circunstancias muy específicas y en el marco de un complejo análisis de estado de cosas

tal como lo prevé el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos que

establece que en materia de suspensión de garantías la autorización en un momento dado

no implica suspensión de los derechos esenciales, ni el Principio de Legalidad,

indispensable para la protección de tales derechos, además que todo Estado parte (ser

refiere a Estados nacionales signatarios de los Tratados Internacionales como es el caso de

México) que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los

demás Estados Partes en la Convención.

La autora es máster en Derecho Público, Egresada de UAT- UANL. Abogada, Catedrática, Escritora

y Conferencista. Fundadora de Vive Mejor Ciudadano A.C. y Líder del Comité Plural Noreste de

México. Actualmente Comisionada de Derechos Humanos Nacional e Internacional por parte de

Claustro Doctoral Honoris Causa AC.