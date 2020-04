De la misma manera que el Instituto Electoral de Tamaulipas está activo para cubrir todos sus procesos, el INE hace lo propio, aunque haya la amenaza de descalificar al responsable, Lorenzo Córdova Vianello, por aquello de que, los del Partido Regeneración Nacional lo traen en l mira desde que llegaron a la presidencia de la República.

Es así como, en la Dirección de Prerrogativas, una de las que más odian los regeneracionistas, porque a través de

esa instancia se entregan los recursos a los partidos políticos, se lleva a cabo el análisis de la documentación de las organizaciones que presentaron solicitud de registro como partidos nacionales para determinar que cumplen con los requisitos de Ley.

También trabajan en la verificación de doble afiliación de las organizaciones que buscan ser partidos políticos locales en la ciudad de México, Tabasco y Yucatán y el otro tema se refiere a la administración de los tiempos del estado en materia electoral en todo el país, esto es, la dictaminación de los spots de radio y televisión, elaboración de las pautas para concesionarios y monitoreo de la transmisión.

En tanto, en la Dirección del secretariado Ejecutivo, se mantiene abierta la oficialía de partes para dar atención a los documentos que se presenten al Instituto, actúan en la emisión de certificaciones documentales inherentes a medios de impugnación tramitados por la Dirección Jurídica y que son requeridos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Además, desde esa área se coordina y supervisa de manera técnica y la logística para las sesiones virtuales del

Consejo General Electoral y de la Junta General Ejecutiva.

Por su lado la administración del INE implementa el pago electrónico al personal contratado para los procesos

electorales, para que todas las personas reciban sus salarios en el tiempo que corresponde.

Los responsables de contratar investigaciones de mercado, notificaciones y alta de proveedores para actividades

esenciales, para asuntos electorales y la contingencia sanitaria, operan por la vía electrónica todo, motivo por el cual generaron los lineamientos específicos para ello.

Cuando existen este tipo de actividades, puede corroborarse que las instituciones están vivas en medio de la

inactividad por la emergencia sanitaria decretada desde el gobierno de la República, de manera que, para las

elecciones del 2021, ni siquiera será necesario voltear hacia atrás para determinar que los procedimientos se realizan conforme a lo previsto en la Legislación electoral y por tanto los mexicanos y los habitantes de cada entidad en las que se cambiará de Gobernadores, alcaldes y diputados locales, podrán sufragar el primer domingo del mes de julio del 2021.

En el Instituto Electoral de Tamaulipas, el presidente del Consejo General, el recién llegado Juan José Ramos Charlé, hará todo aquello que sea necesario para garantizar que el proceso esté listo desde su arranque en el mes de septiembre que viene y todo mundo cree que, solo una mala jugada desde la dirigencia nacional del partido Regeneración, para favorecer sus intereses en las entidades del país haría pensar en la revisión de los tiempos para el proceso electoral del año que viene.

La gran ventaja que tienen las instituciones electorales tanto del país como de las entidades es que, Consejeras,

Consejeros, Directivos y funcionarios de todas las áreas, están muy familiarizados con el uso de la tecnología, así que la vertiginosidad de sus actividades se mantiene como si todos estuvieran en sus oficinas.

Por cierto, alguien hizo una reflexión en el sentido de que, en el tiempo normal, esto es, sin pandemia, el trabajo de las áreas en más del 90 por ciento de las instituciones, sean electorales o de cualquier tipo, públicas o privadas, el trabajo en línea existe todo el tiempo, de oficina a oficina, así que, el desarrollo de las actividades diarias en el IETAM y en el INE, es visto con normalidad de acuerdo a los tiempos marcados en las Leyes Electorales.

Los otros.

En materia de la pandemia que enfrenta México, algo muy sencillo de entender es que, mientras más gente haya en la calle, mayor será la transmisión del Covid19, por ello, bajo esa precisión es que se explica la proliferación de casos en cada entidad del país, de ahí que, las autoridades federales monitorean ya la movilidad de personas y, en el caso de Tamaulipas, está entre la docena de Estados en los cuales los datos la señalan por debajo del 50 por ciento.

En cada estado debe actuarse con creatividad para el ejercicio de la autoridad, porque sin la intervención de as

corporaciones policiales para solicitar a las personas que se vayan a sus casas en lugar de andar en la calle o

establecer medidas como el doble no circula, en función del número de terminación de las placas de cada vehículo, la movilidad no podría contenerse.

Es como el asunto de los cubre bocas, que pese a dictarse la obligación de su uso, todavía hay personas en las calles que no los usan, como si la transmisión del coronavirus no fuera un asunto de salud y de enfermedad o de vida y muerte.

Ahora resulta que Matamoros dejó de ser el epicentro de los casos confirmados de Covid19 y se queda con la estafeta Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, porque de los casos cuyo resultado fue dado a conocer por los Laboratorios,

13 son de estos rumbos y, aunque están dispersos en varios sectores, es notoria la presencia de estos en Colonias del Sector Oriente y las del Poniente, léase la Tamaulipas, Benito Juárez, Las Flores, Nacozari y Lázaro Cárdenas.

Se espera que esta semana la movilidad de personas se eduzca, porque ahora sí, el fuego llegará a los aparejos y

ante el miedo o peligro de contagio, ni siquiera tendrá que recurrirse al doble no circula, porque las personas no

querrán encontrarse con nadie que haya tenido contacto con alguno de los 82 casos que hay en Ciudad Victoria y dónde el número de recuperados es mínimo, tres, habiéndose registrado una defunción.

Aunque la venta de productos esenciales bajó al grado de que infinidad de negocios tienen serios problemas

financieros, los de comida para llevar y los que abastecen de víveres a las familias de la región, operan con mayor

actividad cada día, esto, en virtud de que, el cierre de los negocios funcionó, para que la gente deje de andar en la calle y con ello lograr el objetivo de bajar la transmisión en un porcentaje que pueda impactar en la confirmación de casos.

El hecho de que aumenten los casos en Victoria le pega directivo al alcalde Xicoténcatl González Uresti, por su

condición de profesional de la salud.