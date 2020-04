«El pájaro rompe el cascarón, el huevo es el mundo. El que quiere nacer

tiene que romper el mundo.» – Demian – Hermann Hesse.

Pasamos por un momento de crisis existencial, donde se ha perdido la orientación

del porque vivir, los mexicanos sufrimos un bombardeo masivo de información

donde el confinamiento es la única forma de preservar la vida ante la pandemia.

Se inculca el miedo, la duda a través de la coerción, llevándola al extremo del

autoritarismo, violentando el libre albedrío de las personas. El ciudadano de pronto

se enteró que su esquema de vida era fútil e intrascendente.

Sustentado en las etapas de vida, en los días jóvenes con el referente escolar, en

la etapa adulta en torno al trabajo, la familia y la vida social, encontrando unos

interés en el desarrollo laboral, otros en el intelectual, la academia y los más; fines

de semana de farra, despiporre y vuelta a la rueda, el viejo… a esperar la muerte.

Así se pasa la vida, te gana la edad y a prepararte para fenecer, de pronto surge

esta eventualidad y te das cuenta de que vivías una farsa, los proyectos de vida y

los afanes quedan en nada, a cuidarte de la parca, esta no hace diferencias, la

naturaleza te iguala y te caduca cuando quiere, ¡así que ha encerrarte!

Este paro laboral y de actividades, trae consecuencias fuertes, de hecho ya las

hay en la psique de los ciudadanos. Su seguridad familiar ya fue vulnerada, hay

despidos masivos, congelamiento de contratos, suspensión laboral con 50%

salarial, escuelas cerradas, empleados informales parados que son el 56.7% de la

población económicamente activa y viven el día a día.

Pero…apenas es un mes, el pronostico probable indica otro más, que estará aún

por evaluarse, sin embargo el shock emocional a la sociedad está dado, ya nada

será igual, habrá cambios sociales, de actitud y de perspectivas sobre nuestra

estancia terrenal, es lo que ganaremos porque crecemos con las crisis y estas

enseñan.

La verdad es que la humanidad estaba desbocada en una competencia frenética

sobre la supremacía de una nación sobre otra, sucedía lo mismo a las personas,

en este evento han salido a la palestra las buenas conciencias que aún a costa de

su vida luchan por salvar a su prójimo, es el personal de salud, protección civil,

fuerzas civiles y militares, agregando a los altruistas.

Hablando de economía es imprescindible decir que hay una recesión a nivel

mundial y México no es la excepción, para la Comisión Económica para América

Latina (CEPAL) México decrecerá un 6.5% y un aproximado la región de

Latinoamérica del 5.6%.

Sin embargo buenas cosas le esperan a nuestro país, pertenecemos a la región

de América del Norte, el TMEC está por arrancar, las economías de EU, Canadá

y México están entrelazadas.

Las cadenas de suministros son vitales para las 3 naciones, precisamente el

pentágono acaba de solicitar a México que suspenda el paro laboral en fábricas de

componentes de aeronáutica en Sonora, porque no le permite iniciar actividades

vitales para su material de guerra.

Hace días Donald Trump otorgó un papel a indocumentados para que no sean

detenidos por realizar actividades indispensables para su nación, algo nunca visto,

los agricultores están pugnando porque se otorguen permisos a migrantes

mexicanos so pena de perder sus cosechas, debido a que el ciudadano americano

no realiza esas actividades.

Las recesiones se dan por varios factores a saber, exceso de producción, baja

demanda de productos, poco poder adquisitivo de los consumidores, inflación

galopante, caída de los precios entre otros. Es importante remarcar que las

recesiones corrigen el mercado a veces sobrevalorado, regula inversiones

excesivas eliminando empresas malas.

Aun recordamos la de 1994 en México con el error de diciembre, en 2001,

2008/2009 y ahora 2020, son recurrentes, son parte de los ciclos económicos, lo

importante es que después de estas grandes recesiones la economía se dispara

creciendo de menos 6% hasta un más 4 u 8%, sube de 10 a 18 puntos

porcentuales, comprobado.

Las crisis son oportunidades, salen comaleadas de nuevos ricos y millonarios, que

tienen la visión para invertir, no en balde en las crisis pasadas salieron Google,

Amazon, Badu, Yahoo, Ebay,Expedia y Salsburg entre otros, la conseja popular es

“El que no cree en el futuro, no crece”

En esta crisis el impacto ha sido en las bolsas de valores, por lo que acciones de

Hoteleras como el Marriot con 6,900 hoteles en el mundo bajaron un 70%, la

American Airlines cayeron 66% con una flota de 948 aviones, Cruceros como El

Royal Caribian con 27 barcos cruceros cayó la acción en 85%, Dow Jones bajó

un 40% y Disney con 12 parques decreció la acción en un 40%.

Ese es un nicho de oportunidad para invertir, el caso de PEMEX al que declararon

sus bonos basura, es momento de comprar acciones a precios ridículos, que

obviamente subirán por las nubes en un futuro en que el crudo se procese en

refinerías de México y con mercado cautivo, pasa lo mismo con las empresas

trasnacionales ya enunciadas.

Los Bienes Raíces y automotrices es otro nicho de mercado que cuando pase la

pandemia, muchos empresarios y ciudadanos empezarán a vender casas a

precios de ganga para reiniciar sus negocios o salir de deudas.

Los negocios con activos valiosos, será otro giro que se puede explorar, cerrarán

o ya no estarán en posibilidades de continuar, buscarán sociedad o se rematarán

los que cuentan con finanzas fuertes y con visión serán los ganones.

Por último los negocios ON LINE como periódicos, revistas, sitios de membrecías

y venta de productos tipo Amazon, Netflix, Video libros, universidades, institutos

de enseñanza etc. Se verán fortalecidos y serán el próximo boom.

No son todos obviamente, debemos recordar que lo que es para los individuos,

también es para las naciones, México afortunadamente es bien conducido y a

tomado providencias económicas al continuar con los grandes proyectos de

infraestructura.

El Banco de México ayer destinó una bolsa de 750,000 millones de pesos para

fortalecer el sistema financiero mexicano, destinando $250,000 millones para

préstamos a la mediana y pequeña industria.

Por la tarde se ofertaron y adquirieron 6,000 millones de dólares en bonos de

deuda, participando inversionistas de todo el mundo demostrando que las

calificadoras se equivocaron, hubo una sobreoferta de 4.7 veces el valor de lo

ofertado, Esos recursos se destinarán para afrontar la pandemia del covit19

Para concluir; crecemos a través de shocks, a prueba y error, nadie experimenta

en cabeza ajena, el mundo a recibido una gran lección recordando a Salomón

“nada hay nuevo bajo el sol, lo que hoy es ya fue, lo que hoy es, será”