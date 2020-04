Diputados, ‘placeo’; Rigo ‘reprueba’

La comparecencia pública de los diputados del PAN para ampliar y matizar la política de salud del Estado frente a la emergencia sanitaria, se convirtió en un provechoso acercamiento entre los legisladores tamaulipecos y la base ciudadana que los elevó a ese Poder, pero fue, además, un constructivo ejercicio de aproximación frente a lo que viene: el 2021.

Sí, porque al margen de los desencuentros entre el Estado y la Federación frente a la pandemia [lo cual seguramente indujo la mini cumbre legislativa en los 22 distritos de Tamaulipas], el gobierno de CABEZA DE VACA está desarticulando el argüende urdido desde la 4T para desacreditar las políticas públicas de su gobierno, cuya estrategia dio resultado porque los voceros del Congreso que encabezaron las comparecencias, son políticos plenamente identificados con el pensamiento y el quehacer del jefe del Ejecutivo estatal.

De ahí que la interpretación legislativa del enojo de la cúspide azul contra el gobierno de la Cuarta Transformación haya “prendido” [y no solamente en la mitad del territorio nacional, donde AMLO ya trae en las barbas a la mitad de los gobernadores] sino que aquí, en Tamaulipas, los discípulos del líder del Congreso GERARDO PEÑA FLORES, lograron aventajar también 10 pasos de cara al reto electoral que se avecina.

Y eso, ¿fue casualidad?

Como puede que sí, puede que no.

La realidad es que aquí en Reynosa y Río Bravo, por ejemplo, diputados bien posicionados en la base ciudadana como ALBERTO LARA BAZALDÚA, FRANCISCO GARZA DE COSS, JUANA SÁNCHEZ JIMÉNEZ y ROXANA GÓMEZ PÉREZ, “calaron hondo” con sus participaciones en ese saludable encuentro social, pues definieron con claridad las acciones de Estado y Sociedad para encarar la pandemia, pero también transmitieron una entusiasta certidumbre política de cara a lo que viene.

Y aquí en Reynosa, se sabe que LARA BAZALDÚA podría ser candidato del PAN a diputado federal por el IX distrito -aunque otros le ven espolón para Presidente Municipal-; y GARZA DE COSS y JUANITA suspiran por suceder a MAKI ORTIZ, mientras que a ROXANA se le ubica por Río bravo, pese a que allá CARLOS ULIVARRI buscará la reelección y RAÚL GARCÍA VIVIÁN intentaría cambiar el presupuesto de la COMAPA, por el de la alcaldía.

Lo mismo que IVETT BERMEA y HÉCTOR ESCOBAR en Matamoros; o MON MARÓN y ROSA GONZÁLEZ en Tampico; y no se diga MIGUEL GÓMEZ ORTA en Altamira; IMELDA SANMIGUEL y MANUEL CANALES BERMEA en Nuevo Laredo y hasta KARLA MAR LOREDO, quien es ‘apalancada’ por su madrina, la alcaldesa ALMA LAURA AMPARAN; SONIA MAYORGA, por El Mante; MARTHA PATRICIA PALACIOS, por Valle Hermoso; ARTURO SOTO ALEMÁN, por Victoria… y hasta el propio GERARDO PEÑA FLORES.

… Quien si no va por esta, se espera para el 2022.

A propósito de diputados, RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ fue severamente vilipendiado por grupos ciudadanos que antaño le habían mostrado simpatía.

Y es que, según ex personeros suyos, el legislador reynosense estableció compromisos que no cumplió, al grado de que antiguos seguidores suyos ahora no lo bajan de “sujeto” e “individuo”, como una forma de echarle en cara su falta de palabra y seriedad.

Y bueno, quizá este repudio forma parte de la cosecha mal lograda de sus ansias prematuras por proyectarse hacia niveles todavía fuera de su alcance, pues para aspirar a escalar se requiere primero seriedad y palabra.

Si se carece de alguna de estas dos cualidades, que vaya diciendo adiós a su intención de buscar la alcaldía de Reynosa.

A propósito de Reynosa, la Presidente Municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, afirmó en videoconferencia para la publicación Alcaldes de México: «Todos los lineamientos de contención y mitigación los llevamos al pie de la letra para poder salvaguardar la salud de los ciudadanos», en cuya exposición explicó la distribución de un Fondo de 60 Millones de Pesos para atender la emergencia sanitaria.

«Somos una zona industrial que tiene muchas maquiladoras esenciales que dan sustento al país, contribuyen a que se siga moviendo este gran México», dijo, al ofrecer un panorama de esta ciudad fronteriza, durante la pandemia de COVID-19, y de las medidas de apoyo que ofrece el Ayuntamiento que preside.

MAKI ORTIZ dijo que en la situación que ofrece esta emergencia se debe mantener una coordinación de los tres niveles de Gobierno con la sociedad en los factores económico, salud y grupos vulnerables, así como reforzar las técnicas de mitigación y contención, para ello la administración municipal apoya a la población más vulnerable y al sector comercial y empresarial.

Entre las gestiones que a través del Gobierno Municipal ha realizado la Alcaldesa, destaca la petición al Presidente de la República de agilizar la devolución del IVA y el IEPS, incrementar subsidio a los recibos de la CFE y suspender cortes del servicio; créditos con Tasa Cero para los comercios, prorrogar cuotas de IMSS e INFONAVIT, y al Gobierno Estatal un plazo más largo en la cuota anual de pago por Impuesto Predial.

Propuso ORTIZ DOMÍNGUEZ que las autoridades de los tres niveles de Gobierno escuchen a la población en todas sus demandas para tomar decisiones que les beneficien.

«Sin duda nos van a servir mucho las experiencias que se viven en Reynosa»: Alcadesa de Metepec, estado de México, GABRIELA GAMBOA, también ponente en la conferencia a distancia, transmitida la mañana de este miércoles 29 de abril del 2020”.

AMÉRICO: “FUE UN ERROR”

Antes de que se me pase, deje compartirle que el “decomiso” de despensas enviadas a Tamaulipas por el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, obedeció a una lamentable confusión de las tropas de la Guardia Nacional y Marina, quienes interceptaron un cargmento de víveres enviado por el legislador para respaldar a familias de escasos recursos económicos afectadas por los efectos colaterales de la pandemia COVID-19.

Y es que la víspera, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR había conminado a los grupos delictivos a no enviar alimentos a las familias afectadas, por lo que las tropas detuvieron a las unidades en las que se transportaban los víveres, pues cuando los elementos de la armada pidieron documentos a los choferes de las unidades, éstos no supieron dar mayor razón.

De ahí que la confusión llevó a detener precautoriamente el avance de los vehículos, confinándolos en la fiscalías.

Pero, al aclararse la situación, finalmente el apoyo del Senador tamaulipeco fue hecho llegar a las familias necesitadas.

Y colorín, colorado, aquí no ha pasado nada.

