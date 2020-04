«Estoy viviendo el día a día, no sabremos si este año vamos a competir, en realidad no me sorprende el anuncio de que podrían cancelarse, primero está la salud de las personas. Fue el momento para adelantar otros proyectos como programas de entrenamiento, lo estoy aprovechando un libro sobre hábitos de vida, de cosas que a mí me han ayudado a conseguir el éxito en lo deportivo y personal, de herramientas sencillas que te pueden cambiar la vida por completo, ya está casi terminado», dijo.

Daniel ganó su boleto para asistir a su tercera justa veraniega en el Campeonato Mundial de Stuttgart en 2019 y pese a que no ha podido entrenar los seis aparatos todavía tiene la meta de competir por primera ocasión en el all around en este certamen.

«Ahorita me estoy adaptando y cuando regresemos al gimnasio sabré el tiempo y lo que debo hacer para estar en el all around en Juegos Olímpicos, estoy de hecho descansando de las lesiones que tengo de por vida, pero no duda el poder hacer los seis aparatos», explicó.