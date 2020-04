La teoría y la sociología indican que el confinamiento, hacen aparecer la

solidaridad, el trabajo en equipo, pero también en muchas ocasiones,

llegan a poner en evidencia, lo peor de nosotros mismos, sacan a flote

nuestros defectos y virtudes, que quedan expuestas de manera categórica

en nuestras acciones cotidianas.

La personalidad de cada ser, es distinta, si viéramos en números,

seriamos un sistema binario interminable, de personalismos y de perfiles

sociales; en cada familias hay mitos y costumbres distintas, que, a la hora

de ser confinados, salen a relucir, en muchas ocasiones, siendo estas lo

peor de cada personalidad.

En esta cuarentena, los indicadores de crecimiento indican una caída del

70% en la actividad comercial, la movilidad humana, se reducido hasta en

un 60%, y las actividades no esenciales han sido cerradas al publico,

dejando solo las ventas a través de ventanillas y por internet; eso a puesto

en jaque, a muchas economías, incluyendo a las poderosas como

Alemania, la Unión Europea y Estados Unidos, donde los muertos suman

en su conjunto más de 200 mil.

Pero vayamos a lo cercano y familiar, lo que pasa en ciudades pequeñas

como San Fernando, son realmente de poner atención, antier el alcalde

Pepe Ríos, de plano soltó presión y hablo con claridad, quizá no con las

palabras que el publico deseaba escuchar, pero si con mucha sinceridad.

Su preocupación y humor social, fue puesto a prueba por un grupo de

ciudadanos que a toda costa quieren reabrir sus negocios no esenciales =,

poniendo el riego la salud publica, no solo de la ciudad, si no de todo un

estado.

En este contexto, hay grupo que, de manera oportunista y miserable

intentan sacar raja política de la desgracia ajena, Chuy Galván, uno de los

agitadores, es un protagónico y oportunistas; y querer sacar agua del

pozo, es una verdadera barrabasada.

Si hay problemas, los mismos que se tienen en todo la entidad y en todo el

país, por el confinamiento y distanciamiento social, pero sacar ventaja y

notoriedad con la desgracia, es solo obra de los oportunistas.

También es cierto, que esta pandemia y el distanciamiento social, a puesto

a prueba la capacidad de las autoridad municipales, para atender a sus

representados, al alcalde a tenido errores, si es cierto, pero también

muchos acierto, y bueno seria también hablar de eso. No queramos ver, la

paja en el ojo ajeno, eso es de oportunismo.

Hay que reconocer, también que las medidas de salud, están orientadas a

salvaguardar la vida, que en términos reales es lo que más importa, estas

recomendaciones son establecidas en base a protocolos, que han

merecido un estudio minucioso, profesional y técnico en salud publica, no

fueron sacados de al chistera, como muchos creen. Además, el COVID-19,

es un problema mundial, tampoco somos exclusivos, para muestras, solo

basta ver, las 60 mil defunciones en Estados Unidos.

la autoridad municipal, solo se encarga de atender las demandas y ser su

portavoz, ninguna regla y medida, esta en sus manos la aplicación, y no

depende de un ayuntamiento levantar las medias de salud implementadas

por los gobiernos estatales y federales, solo coadyuvar su proceso, y sus

acciones solo podrán estar encaminadas a las cooperación y ayuda.

Cierto, entendemos, la desesperación de muchas familias, es justo

reconocer que navegamos las mismas aguas, pero con medios diferentes,

hay gente que vive al día, y necesariamente tiene que trabajar, pero

también hay que reconocer, que este trabajo de vivir al día, se vería

seriamente afectado, si se contrae el coronavirus, y las lamentaciones

seria mayores.

A cada uno, la vida nos dio libre albedrio, si los comerciantes quieren

reabrir en la etapa más difícil de la pandemia, que lo hagan, solo seria

recomendable, que firmen y se comprometan, que es bajo su propio

riesgo de salud y vida, y que la federación, estado y municipio, queden

exentos de cargar con esa responsabilidad y la misma medida seria

aplicable a los que acudan a estos negocios.

Tenemos que ser responsables, ayer por cuestiones laborales tuve que

estar en Matamoros, mi tierra, mi casa, la ciudad donde decide vivir por

voluntad propia, me dio mucho gusto ver, a una ciudadanía responsable,

donde un 99% usaba el tapa bocas, las filas para entrar a los lugares

esenciales, eran guardando la distancia mínima de 1.5 metros, la

población entendió que solo de esta manera, pasara más rápido la curva

de contagio por COVID-19. Y lo mismo ocurre en Reynosa, con las

medidas de mitigación sanitaria.

Al parecer la población de San Fernando, aún sigue pensando que la

realidad es ficticia, que la salud y las medidas son obra de los gobiernos,

para controlar a la población, craso error, la seriedad y la vida están en

juego.

En esta contingencia, saquemos lo mejor de nosotros mismos, lo peor lo

dejamos para después, al fin que habrá tiempo, y cuanto más conciencia

tengamos, más rápido pasará la pandemia. Y por favor no siga a

oportunistas y agoreros exógenos de ocasión, son lo peor de nuestra

sociedad.

Al tiempo