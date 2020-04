Ciudad de México. 27 abril 2020. Con la finalidad de recaudar fondos y hacer frente al COVID-19, los principales festivales de cine alrededor del mundo se reunieron para la creación de We Are One: A Global Film Festival, un festival gratuito que se realizará en línea, del 29 de mayo al 7 de junio, con programación disponible a través de una plataforma de video, en la que existe la posibilidad de hacer donativos.

En el canal de YouTube We Are One, se explica: “Descubra y observe películas durante esta primera edición del Festival de Cine Mundial de 10 días, cocomisariado por más de 20 festivales de cine de todo el mundo. Todos los recursos obtenidos durante el festival beneficiarán a los fondos de ayuda por COVID-19”.

En redes sociales, el Festival de Berlín, cuya edición 2020 se realizó antes del confinamiento mundial por la pandemia, manifestó: “Hoy estamos muy orgullosos de unir fuerzas con otros grandes festivales de cine de todo el mundo para anunciar ‘We Are One: A Global Film Festival’, un evento digital sin precedentes en YouTube”.

Entre los festivales de cine que encabezarán la programación del encuentro fílmico en línea, se encuentran; el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el Festival Internacional de Cine de Berlín, el Festival de Cine de Londres, el Festival de Cine de Cannes, el Festival de Cine de Nueva York, el Festival de Cine Internacional de San Sebastián, entre otros, mientras que el Festival Internacional de Guadalajara será el encargado de representar a México.

“El día de hoy, anunciamos que el Festival Internacional de Guadalajara se une a los principales Festivales de Cine alrededor del mundo y Youtube para presentar ‘We Are One: A Global Film Festival’. Que contará con la programación de 20 festivales de forma gratuita”, destacó la organización mexicana en sus redes sociales.

De acuerdo con información del portal Deadline, Jane Rosenthal, cofundadora del Festival de Cine de Tribeca expresó al respecto a la primera edición del Festival de Cine Mundial: “A menudo hablamos del papel, singularmente poderoso, de la película para inspirar y unir a las personas a través de las fronteras y las diferencias para ayudar a sanar el mundo. Todo el mundo necesita curación en este momento”.