Un miembro de la COPARMEX de Nuevo Laredo, Álvaro Morales García, hizo ver en sus redes sociales que e

ampararía contra el doble no circula que se establece en Tamaulipas como una forma de contribución a evitar la

movilidad de miles de personas que todavía no entienden la importancia de la inactividad para evitar la transmisión del coronavirus, pandemia que para te sábado ya había propiciado la existencia de más de 350 contagios y el fallecimiento de 15 personas.

Es probable que el abogado busca notoriedad, porque dará la contra el Gobernador del Estado, es decir, podría

colgarse del alto rating que tiene el mandatario respecto al abordaje de la pandemia del Covid19, sin embargo, cuándo se trata de razones de salud, todo aquello que implique prevención es válido ante cualquier observación que se haga así se trate de posiciones oportunistas.

Una situación que también debe de observarse, es que, desde la esfera del Gobierno, tiene que pensarse en como actuar en todos los escenarios y, si el llamado a quedarse en casa, el de movilidad disminuida al máximo, la sana distancia y evitar acudir a sitios públicos no tiene la respuesta adecuada, a las autoridades les corresponde analizar otras opciones, entre ellas el doble no circula o el establecimiento de filtros policiales a través de los cales se pide a las personas que se vayan a sus casas, que los vehículos no vayan llenos de personas y que, las ciudadanas y ciudadanos mayores de edad deben de evitar de manera total salir de sus casas.

Una emergencia sanitaria como la pandemia del Covid19 da para todo, cualquier determinación, medida restrictiva o intervención, es de gran valor, si aporta resultados a la estrategia definida para reducir, en este caso, la transmisión del coronavirus.

Sorprende a estas alturas del fenómeno, que todavía haya infinidad de personas que ven la situación como un

momento político de abajo para arriba, es decir, desde las alcaldías, gobiernos de las entidades o nacionales, en

tanto, que, no deja de existir información respecto a que, la pandemia fue inventada y que tiene un objetivo definido, que es la destrucción de las grandes economías del mundo, para que sobresalga la de países orientales en su afán por quedarse con el mercado mundial de los productos.

La posición del abogado de Nuevo Laredo por su inconformidad contra la determinación del doble no circula, obvio no prosperará, dicen quienes están en el centro delas acciones para la contención de la pandemia, en primera, porque la idea de salvar vidas es aquello que más cuenta, por tanto, evitar que la gente ande menos en la calle, porque los vehículos no circularán un día de acuerdo al último número que hay en la placa, eso permitirá que se reduzca en forma sustancial que más personas queden en casa.

Ello en virtud de que, mientras más personas se queden en su casa, como lo ha dicho hasta el cansancio, el

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gattel Ramírez, menos casos confirmados del

Covid19 habrá en México.

Los otros.

Este 25 de abril fue el Día Internacional del Paludismo, una enfermedad transmitida por vector, que, aunque muy

pocos casos en México, tiene que trabajarse para evitar que se multipliquen los casos, porque ahora con la llegada de la temporada de lluvias, habrá otro tipo de padecimientos que deben de tomarse en cuenta porque se convierten en problemas de salud pública.

Por un infarto al miocardio falleció este sábado en la ciudad de Monterrey el licenciado Alfonso Pérez Vázquez, quien fuera Director funcionario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas durante varios rectorados y uno de los líderes estudiantiles más influyentes dentro de la política en la Máxima Casa de Estudios.

Su base fue desde siempre, la actual Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales del Centro Universitario

Victoria, la que manejó con mano dura de manera tal que, desde allí se extendió su liderazgo al resto de las ciudades de la entidad donde existen Facultades de la UAT.

Pérez Vázquez colaboró de forma muy amplia con el licenciado Luis Enrique Arreola Loperena, incluso, hay quienes consideran que su carrera fue hechura del abogado victorense que falleció hace varios años.

En el plano familiar, se casó con la abogada Coty Contreras Icaza, hija de quien fuera un prominente empresario y político en Reynosa, José Cruz Contreras y tiene tres hijas. En los últimos años, incursionó en el trabajo de las

relaciones públicas para algunos políticos y su vida transcurría entre Victoria, Reynosa y la ciudad de Monterrey.

El solo anuncio de que este sábado habría ecos de reflectividad desplazándose del sur de Nuevo León al Oriente de Tamaulipas, por lo que, se pronosticaban en la tarde noche lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y

granizadas en los municipios de Mainero, San Carlos, Hidalgo, Villagrán, Güemez y Victoria, así como, en los de

Galena, Doctor Arroyo, Linares y Arambarri del vecino estado de Nuevo León, hizo que los ciudadanos de Victoria

recordase aquella granizada de un mes de mayo de hace alrededor de 10 años que dejó cientos de vehículos

abollados en los techos, cofres, tapas de las cajuelas y las salpicaderas, así como vidrios rotos e inservibles, tanto en las residencias como en las agencias de automóviles.

Ante ello, desde las siete de la noche y hasta las diez, se vio mucho movimiento en las calles de la capital de

Tamaulipas, porque decenas de personas que tienen su vehículos en las calles por carecer de cochera, se dieron a

la tarea de llevarlos con familiares, amigos o conocidos, incluso, a sitios en los cuales podrían resguardarlos de los efectos de una granizada que los dañe y que para repararlos deban de invertir una considerable cantidad de dinero que, obvio, no se tiene por el efecto colateral que la pandemia ocasiona a la economía de las familias.

El estacionamiento de la que fuera Comercial Mexicana, en el cruce de los Bulevares Fidel Velázquez y Hombres

Ilustres lució lleno por muchas horas, al grado de que, decenas de personas se quedaron allí en espera del que el

fenómeno anunciado desde las centrales donde se pronostica el estado del tiempo.

El reporte de las granizadas para los municipios de la región de Victoria provino del radar de la ciudad de Brownsville, Texas, frontera con Matamoros, Tamaulipas.

Todo mundo esperaba que el evento pasara rápido para estar de nuevo en sus viviendas, aunque una gran parte de las personas fueron, dejaron sus vehículos en el estacionamiento techar de la empresa que cerró sus puertas hace cuándo menos cinco años y después irían por ellos.