Mucha gente de Ciudad Victoria entristeció cuándo se percataron la inusual acción, registrada en las Colonias Azteca ubicadas en el sector oriente, mediante la cual solicitaban el auxilio de las autoridades municipales, estatales o federales que les ayudaran porque ya no tenían que comer en su cocina y tampoco dinero para salir a comprar.

Colocaron banderas de color blanco en las puertas y ventanas de sus viviendas para que les identificaran

resguardados de la pandemia, pero, sin víveres, acción que llamó la atención tanto en redes sociales como en vivo y directo, porque, con letras negras y rojas hacían alusión de que están en casa sin alimentos.

En esta época todo mundo suponemos que nadie atraviesa por situaciones complicadas para la alimentación de la familia, pero, las cosas cambiaron con esto de la inactividad laboral y comercial producto de la pandemia de Covid19 que no cede y lo peor, alarga los plazos para que las personas puedan salir a buscar trabajo y con el ingreso por el mismo pueda comprar productos alimenticios elementales, como frijol, arroz, masa para tortillas, chile y tomate.

Son tiempos complicados en los que, quienes puedan hacer algo por el prójimo, no deben pensarlo y actuar de

inmediato para que no haya muertes por inanición, que también sería dramático para la nación.

Ahora que, visto como un llamado de auxilio la inusual forma de pedir ayuda, porque no pueden salir de casa ante el temor de contagiarse con el virus de la pandemia, claro que deja un hueco muy grande a quienes manejan programas asistenciales y con ello, dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Alimentaria vigente el en país desde hace muchos años y como una propuesta de la FAO, que es la parte de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la Agricultura y la Alimentación.

En México la Ley de denomina de Seguridad Alimentaria y Nutrición, es reglamentaria de los Artículos Cuatro, Párrafo cuarto y el 27 Fracción XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y está vigente desde el 2012.

En sus artículos Quinto y Sexto la Ley precisa objetivos y fines específicos, por ello, en el primer caso apunta el

reconocimiento y defensa de esos derechos de los ciudadanos a la alimentación, para asegurar un nivel elevado de abasto y acceso de los alimentos sanos y nutritivos, así como, establecer las bases para fomentar modelos educativos de hábitos alimentarios saludables

Respecto a los fines, el otro Artículo, el seis, dice que debe establecerse e impulsar la Soberanía Alimentaria, fomentar mecanismos que contribuyan a generar un alto nivel de seguridad de los alimentos y la contribución de las medidas preventivas de los riesgos para la salud humana derivados del consumo de alimentos.

Además, señala la creación de bases para la planificación, coordinación y desarrollo de las estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial la prevención de las enfermedades consecuenciales por los malos hábitos alimentarios.

Por otro lado, prevé la ordenación de los procedimientos de prevención, publicidad, evaluación, gestión y

comunicación de los riesgos alimentarios, así como, la regulación de procedimientos de actuación en casos de crisis o de emergencias que incidan en la Seguridad Nacional Alimentaria.

Los postulados ahí están y contrastan en todo, hasta con la salida a las calles de los Diputados y Diputadas para

presentarse en domicilios de decenas de personas a llevar despensas con fines políticos, cuándo en realidad hay

fines de sobrevivencia alimentaria en medio de la pandemia de Covid19.

Mínimo debería de ser que las autoridades municipales ya se percataran del llamado de auxilio lanzado por habitantes de la Colonia Azteca con la poco usual forma de pedir ayuda, ya que, allí están en sus casas, pero, sin nada que comer, cuando los hogares deben estar convertidos en el mejor refugio para superar en forma positiva el reto que implica disminuir y evitar contagios del coronavirus.

También, las banderas blancas con leyendas en letras negras y rojas en las que se advierte que las familias están en sus casas, pero, no tienen que comer, es probable que llamara la atención de ciudadanos de corazón noble que vayan a ese sector de la capital de Tamaulipas para auxiliar a las personas o bien que lo hagan empresarios y desde luego las autoridades municipales, puesto que, allí es donde se tiene la radiografía de los sectores en los cuales, la población es más vulnerable debido a la falta de empleos y la necesidad de permanecer confinados para evitar la pandemia.

Solo agregar que, la misma Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, precisa que la seguridad alimentaria es el estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizádoles un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo, algo que, no existe en las Colonias Azteca

Luego presume de que hay una Política Nacional de Desarrollo Alimentario y Nutricional, que equivale a pensar en la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, así como, la educación alimentaria sana, convirtiéndole en una política de estado con enfoque integral, transversal y concurrente.

El punto a eta afirmación es que, como el mundo al revés, donde requieren despensas para sobrevivir a la pandemia de Covid19, no las hay, como tampoco sensibilidad para localizar los grupos vulnerables de la población en esta emergencia sanitaria que ya se complica por la emergencia alimentaria que tienen las familias del oriente de Ciudad Victoria.

Por cierto, en redes sociales se ve la contraparte de esto que acontece en el oriente de la ciudad, porque en la mayoría de los casos se habla de que, el hecho de quedarse en casa ocasiona aumento de peso, porque se come más y se propicia el sedentarismo, sin embargo, también existe el otro extremo, que, por falta de alimentos, las personas pongan en riesgo su salud.

Al descubierto las cosas de esta forma, las acciones previstas en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición deben de enseñorearse.