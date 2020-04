Cd. Victoria, Tamaulipas (27 de abril de 2020).- El incendio forestal que se mantenía activo desde el pasado 20 de abril en el punto conocido como el «Mancornadero» de los límites de la colonia «Agrícola la Peña», municipio de Miquihuana, logró ser sofocado este domingo por la tarde.

El control de esta conflagración que devastó más de 50 hectáreas de árboles y arbustos, fue posible gracias a la participación voluntaria de más de 200 pobladores de las comunidades cercanas, así como de la cabecera municipal y zona afectada.

Francisco Hernández , habitante de la colonia «La Peña» quien participó en las labores de combate, agradeció el apoyo de sus compañeros para sumarse a este trabajo, además de la ayuda de un helicóptero de la Comisión Nacional Forestal que se encargó de lanzar agua y retardantes para evitar que las llamas avanzará más y de cuadrillas de la misma como de protección civil estatal y municipal.

«Fueron seis días de trabajo, incluso hubo compañeros que combatieron el incendio durante las noches, creando brechas corta fuegos. Ahí no las pasamos con pan y agua o coca porque no tuvimos ayuda de la autoridad municipal, ni despensa nos dieron para los que andábamos ahí».

Aclaró que el control del incendio forestal no se logró porque hayan ocurrido lluvias, pues en esta región no se ha presentado ninguna, si no por el trabajo de combate ds ellos, «apenas se ven lluvias como que quiere, pero aquí está más seco que un depósito de cerveza».

Concluyó que está conflagración fue provocada por la irresponsabilidad de una persona que dejo mal apagada una fogata.

