La pandemia del coronavirus que se registra a nivel mundial y que mantiene a Tamaulipas en el “ojo

del huracán” en cuanto a casos se refiere, provocó que se prolongue el tiempo de aislamiento social

y la suspensión de clases en la entidad en donde se prevé que los alumnos regresen a las aulas hasta

el día primero de febrero, eso, si la contingencia sanitaria lo permite.

Por lo pronto las autoridades educativas en la entidad, refieren que de lo que se trata, es de

preservar la salud de los niños, niñas y jóvenes, por ello, el regreso a clases será el 1 de Junio, dicen.

Se menciona que en Tamaulipas, son en total de 671 mil 815 alumnos de educación básica, 32 mil

197 docentes, de 5 mil 3330 escuelas públicas y privadas de la entidad, que están en receso

obligatorio por esta contingencia que ha provocado 5 muertes en esta entidad, por ello se optó por

la suspensión de clases.

De acuerdo a las autoridades educativas de Tamaulipas la reanudación de clases será también a

partir del primero de junio para los 144 mil 053 alumnos de nivel media superior y los 8 mil 091

docentes de educación, media superior y los poco más de 133 mil 281 alumnos de educación

superior, quienes por el momento reciben sus clases a través de las distintas redes sociales y

carreteras del internet.

Hay que decirlo, el esfuerzo de la autoridad de salud hasta el momento ha rendido frutos y el

confinamiento social que se tiene y al que se ha a obligado a la sociedad, ha permitido que se avance

y se gane terreno a esta enfermedad, aunque a decir de la Secretaria de Salud Gloria Molina

Gamboa, si la población no colabora quedándose en casa las consecuencias podrían ser fatales.

Por eso es importante que la población participe y se quede en casa, que colabore con las

autoridades y salga sólo si es estrictamente necesario y mire que más vale hacer caso porque aun

cuando el Gobierno estatal y la Secretaria de Salud, refieren que los operativos solo son preventivos,

los muchachos del tal Xico, no pierden tiempo y por cualquier pretexto infraccionan al ciudadano

de por sí ya golpeado económicamente por esta crisis sanitaria, veremos.

2.-Y de que los hay, los hay, ahí tiene la franca campaña política que trae el senador Américo

Villarreal Anaya, que desde el Senado de la República envía de manera dirigida unas cuantas

despensas al pueblo de Matamoros, ahí donde curiosamente gobierna MORENA.

Deberás que hay grillos políticos que aprovechan la necesidad de la gente para lucrar con ella, digo

porque si de ayudar se trata simplemente que Ameriquito como le gusta qué le digan, empiece por

ciudad Victoria, de donde dice que es y dónde también existen muchas colonias y ciudadanos con

necesidades económicas y que no tienen ni que comer.

Américo es de esos políticos del momento, que quiere ser gobernador de Tamaulipas y deberás que

se cree con posibilidades, hay quien le sopla al oído y los trae “loquito” con el tema, aunque el hijo

del ex gobernador del mismo nombre, lo primero que debería tener es la humildad y sencillez que

tenía su padre, después voluntad para ayudar a todos, no a unos cuantos y si eso fuera poco, atender

a todos, dicen y me consta que desde que llegó al senado, ni llamadas, ni mensajes contesta, ah

pero quiere ser gobernador, ¡qué poca!

3.-Para Salir vaya que las redes sociales están a todo lo que da y mire que desde Rafael Méndez

Salas, hasta los suspirantes por la Secretaria General de la Sección 30 y algunos traidores de la misma

organización sindical no se cansan de crear cuentas falsas de FACEBOOK, para atacar y despotricar

en contra del actual dirigente de los maestros José Rigoberto Guevara Vázquez y su Comité.

Las actuaciones legales por parte del líder del magisterio en breve pudiera tener resultados y revelar

la verdadera identidad de quienes son los autores intelectuales y “títeres” de este tipo de campañas

que lejos de afectar a una persona, afectan y denigran a un gremio, que después del Ejercito, era

uno de los más respetados y lo que es peor son los mismos maestros quienes se encargan de destruir

al SNTE y a ellos mismos, que pena…

