Cd. Victoria, Tamaulipas (27 de abril de 2020).- El no respetar una señal de alto por parte del conductor de un automóvil, fue la causa para que fuera impactado por otro que circulaba con preferencia de paso en una transitada arteria.

Informes proporcionados en el departamento de Tránsito Municipal, el percance tuvo lugar en el 27 Matamoros de la colonia Héroe de Nacozari.

Para levantar el acta respectiva acudió el perito Francisco Ambriz, quien después de hacer las investigaciones señalo como presunto responsable a Jorge “N” habitante de esta ciudad.

Dicha persona conducía un vehículo marca Nissan modelo 2005 con placas de circulación del estado de Texas, el cual se desplazaba de oriente a poniente por la calle Matamoros.

Al llegar al cruce con el 27 el conductor no respeta la señal de alto obligatoria, y ocasiona que sea impactado por otro automóvil marca Chevrolet modelo 2019 que se desplazaba de norte a sur.

A pesar de lo aparatoso del accidente no se registraron personas lesionadas solamente daños materiales estimados por la autoridad vial en los quince mil pesos.