Los bonos de guerra son un instrumento financiero que emplean los estados para financiar las

operaciones militares durante un periodo de guerra. Al igual que cualquier otro tipo de bono,

devenga intereses y el Estado amortiza la deuda (es decir, el Estado adquiere una deuda con un

particular o una institución y tiene que devolverle al acreedor el dinero prestado y pagarle los

intereses correspondientes). Estos bonos también son objeto de clasificación por organizaciones

independientes que evalúan la seguridad del bono.

Pueden estar garantizados o no, y tener una duración de corto, mediano o largo plazo. Aun

cuando los bonos estén garantizados, si el gobierno emisor queda en mal estado después de la

guerra, el acreedor corre el riesgo de perder el dinero invertido.

Una vez que estalló la guerra en Europa el gobierno federal de Estados Unidos decidió seguir la

recomendación de Morgenthau reduciendo la inflación sacando dinero de circulación mediante

la emisión de Bonos de Defensa. En el momento en que Japón atacó Pearl Harbor, los Bonos

de Defensa cambiaron de nombre a Bonos de Guerra. Estos títulos de deuda tenían el propósito

de financiar la construcción de armas y daban un retorno de apenas 2,9% después de 10 años de

plazo.

Pese al reducido salario familiar promedio se estima que el gobierno le pidió a unos 134

millones de estadounidenses que compraran Bonos de Guerra, además y de manera simultánea

emitieron sellos de correos desde 10 centavos de dólar para posteriormente ser cambiados por

Bonos de Guerra.

El Comité de Finanzas de Guerra fue el encargado de supervisar la venta de todos los bonos, y

el Consejo Publicitario de Guerra promovió el cumplimiento voluntario con la compra de

títulos. El trabajo de esas dos organizaciones produjo el mayor volumen de publicidad en la

historia de EE.UU. En nombre de la defensa de la libertad de Estados Unidos y la democracia,

y como refugio seguros para la inversión, se le instaba constantemente al público a adquirir

bonos.

Los anuncios comenzaron por la radio y los periódicos, y más tarde se incorporaron las revistas

para llegar a las masas. La campaña de bonos fue única, puesto que tanto el gobierno, como las

empresas privadas, participaron creando anuncios publicitarios. Millones de avisos

publicitarios, desde alimentos para bebés hasta fabricantes de aviones, contenían cuando menos

una línea que rezaba: «Compre Bonos de Guerra» o «Apoye el esfuerzo de guerra comprando

Bonos».

La industria del cine se puso manos a la obra para fomentar la venta de bonos. La primera actriz

que colaboró en la guerra fue Marlene Dietrich ya que tenía fuertes convicciones políticas. La

actriz Carole Lombard, esposa de Clark Gable, fallecía en accidente de avión cuando regresaba

de su estado natal en acto de apoyo de las acciones bélicas contra Hitler.

Dorothy Lamour fue una de las más activas en promover la venta de bonos de guerra, se estima

que gracias a ella se recaudaron 21 millones de dólares. Cary Grant destinó todas las ganancias

de la película The Philadelphia Story a esta causa.

Finalmente la crisis económica que se padece en el mundo a causa del coronavirus, para muchos

europeos es lo más parecido a los estragos vividos en la segunda guerra mundial, por lo que

algunos restaurantes en Londres, están vendiendo “bonos de guerra”.

Los clientes compran bonos hoy, que podrán usar en el 2020 cuando vuelvan a abrir y durante el

2021. La ventaja que están otorgando a sus clientes es estar vendiendo bienes y servicios con

un porcentaje de beneficio para no quebrar… ósea las empresas londinenses están vendiendo

algún bien a 100 para retribuirlo en un 125 a 150 y de esa manera siguen recibiendo ingresos.

Este tipo de bono de guerra causada por el Covid-19 puede ser una buena opción para las

empresas que necesitan seguir recibiendo ingresos para seguir pagando a sus empleados, y

mantener la empresa a flote.