Italia, 30 de Abril 2020. El estado de salud de Paulo Dybala sigue siendo noticia. En las últimas horas se habló de que el argentino había vuelto a dar positivo en coronavirus en el último test realizado. Sería la cuarta vez y desde Italia apuntan a que el que lo filtró fue el entorno de Cristiano Ronaldo. Así lo asegura Il Corriere dello Sport y también explica el motivo por el que lo habría hecho. Y es que el delantero de la Juventus continúa en Portugal, donde se marchó al empezar la pandemia, y así justificaría su negativa a regresar al país por el momento.

La Serie A todavía no tiene fecha para reanudarse pero la idea que había era que se pudiera volver a jugar en junio para terminar el campeonato.

La novia de Dybala niega el nuevo positivo

Por el contrario, Oriana Sabatini, novia del argentino, negó las infomaciones de que Paulo había vuelto a dar positivo. «Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no«.

También confirmó que ella ya está libre del virus: «Yo di negativo. Hasta no estar 100 por ciento seguros no queremos hablar y siento que nos apuran a tener que decir algo cuando no tenemos información. Estamos igual que el resto de la gente«.