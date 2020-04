AVA y sus andanzas/

El senador AMERICO VILLARREAL ANAYA (AVA) anda en precampaña en busca de la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura tamaulipeca.

No se descubre el hilo negro ni mucho menos el agua tibia al comentar lo anterior; todos sabemos que el sueño del senador morenista es llegar a la posición que una vez detentó su padre.

Para ello AVA repartió cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Tamaulipas (Issste), como una forma de tejer el entramado político/electoral de su precampaña

Aprovechando la contingencia generada por el Covid-19, y desde inicios del mes de abril, AVA metió con calzador a varios doctores en diversas direcciones de clínicas del Issste en la entidad.

Además abrió fuego contra el Gobierno de Tamaulipas y contra el Congreso local, como una forma de “levantar” su imagen y posicionarla de cara al 2022; pero las cosas no le salieron como quería.

Con el mayor de los sigilos, bajo la mesa y en lo oscurito, consiguió nombramientos para los doctores: ERNESTO LAVÍN HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS GARZA RUIZ y MARIO ALBERTO PÉREZ COSS.

También metió con calzador a los doctores: SILVIA NAVARRETE CALATAYUD, ARMANDO MOCTEZUMA CASTILLO y LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ.

La Subdelegación Médica que detentaba TOFIC SALUM FARÉS, en Ciudad Victoria, fue ocupada por LAVÍN HERNÁNDEZ gracias a los enjuagues chapuceros del senador AVA.

La Subdirección Médica en Ciudad Victoria, quedó en manos de GARZA RUIZ a partir del tres de abril. La Dirección de la clínica de Nuevo Laredo fue para PÉREZ COSS desde el cuatro de abril.

La Dirección de la clínica en Mante fue para MOCTEZUMA CASTILLO desde el cinco de abril; en la misma fecha llegó RODRÍGUEZ GONZÁLEZ a la Dirección de la clínica en Tampico.

La situación se le salió de control al senador AVA, en la clínica de Matamoros, donde NAVARRETE CALATAYUD tomó posesión el cinco de abril, pero fue “destronada” es decir está en “la cuerda floja”.

Los doctores mencionados forman parte del grupo de avanzada en las aceleradas pretensiones del senador AVA por posicionar su imagen entre los tamaulipecos con cargo al presupuesto oficial.

LA OTRA “GUERRA”.- AVA le subió el tono a la guerra mediática en contra del Gobierno tamaulipeco, por ello presentó un amparo contra el decreto para contratar deuda pública hasta por cuatro mil 600 millones de pesos.

AVA busca “lavar su imagen” tras la exhibida que le dieron al colocarlo como mentiroso por no comprobar los supuestos 734 millones de pesos que “llegaron a Tamaulipas” para combatir al Covid-19, ¡pero que no llegaron!

En ese tenor, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, quien le lanzó un reto al que no ha respondido porque no tiene con qué.

De ahí que para “salir al paso” agudizó el embate contra el Ejecutivo estatal mediante amparo para “reventar” los planes de contratación de deuda; está desesperado por aumentar el “rating”.

De lo que no se ha dado cuenta el senador AVA, es que el modesto prestigio que tenía entre la sociedad tamaulipeca lo ha perdido tras evidenciarse como mitómano y obsesionarse contra el Ejecutivo tamaulipeco.

En la delegación del Issste ya extendió sus tentáculos como primer paso para conseguir financiamiento para su precampaña. Ahora busca disfrazarse como el adalid de la justicia en su intento por bloquear el “permiso” para contratar deuda del Ejecutivo estatal… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, preocupa la obsesión del senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, porque sus pasos son directamente proporcional a la imagen del partido en la entidad… Es decir que la mala imagen que ha cultivado AVA ante la opinión pública por el “asalto” al Issste, su mitomanía y su obsesión contra el Ejecutivo tamaulipeco, de “rebote” empuerca la imagen del partido fundado por el hoy presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Por ello también debería preocupar esta realidad a personajes como el ex diputado local, ALEJANDRO CENICEROS MARTÍNEZ, el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y la abogada TANIA GISELA CONTRERAS, quienes hasta se dejan fotografías al lado del senador AVA, trepados —y con los ojos cerrados— en el futurista tren de los espejismos… ¡Ay ojón!

~~OFRECE UAT CARRERAS DE INGENIERÍA.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUAREZ FERNÁNDEZ, a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe, ofrece la oportunidad de cursar los programas educativos de Ingeniería y Licenciatura.

DICEN QUE DESPUÉS de la tempestad viene la calma… Lo anterior viene a cuento porque en España se permitió a los niños jugar en las calles, es decir salir de sus hogares luego de seis semanas (o 44 días) de confinamiento… Al parecer la “madre patria” se prepara para un regreso gradual a la “vida normal”… Mientras eso pasa en el país ibérico, el nuestro —México— se alista para lo “pior”; es decir la etapa más difícil de esta pandemia mundial provocada por el Covid-19… La Capital de Tamaulipas tiene el nada honroso primer lugar en casos y nada permite suponer que las cosas mejoraran en esta semana… El Covid-19 no llegó sólo y no se ha diseminado solo; fuimos nosotros como sociedad lo que hicimos grande a este pequeño virus. Nuestra desobediencia no nos hizo estatuas de sal, pero sí primer lugar en contagios… Hasta mañana…