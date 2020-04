Nuevo Laredo, Tamaulipas, 29 de Abril 2020.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos recibió un donativo por parte de la primer síndica Dorina Lozano Coronado, consistente en 60 trajes hazmat para proteger al personal que atiende a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

El titular de la corporación Omar Enríquez Sánchez dijo que este material, no sólo es

importante, sino vital para realizar esta función, debido a que los paramédicos de esta

dependencia de auxilio, son los únicos que están haciendo traslados de pacientes con

Coronavirus.

«Es vital, no sólo es importante para mantener la salud del personal de emergencia que

responde a todos los llamados de la ciudadanía, sobre todo ahora que vemos el aumento de

contagios con este virus, la única corporación que ha estado haciendo traslado de pacientes

con Covid-19 es la Dirección de Protección Civil y Bomberos», informó.

Agregó por indicación del presidente municipal Enrique Rivas, tienen ambulancias

adecuadas para realizar esta labor, sin embargo el personal debe estar debidamente

protegido, ya que es la primer línea de defensa con la que cuenta el municipio.

Enríquez Sánchez agradeció tanto a funcionarios públicos, como asociaciones civiles,

empresarios y ciudadanía en general, que se ha sumado a la lucha contra el virus con

donación de material a esta corporación.

Destacó es de suma importancia que la ciudadanía adopte las medidas de prevención

marcadas por la Secretaría de Salud en Tamaulipas, como son utilizar el cubrebocas,

aplicación de gel antibacterial, lavarse las manos y evitar salir de casa si no hay necesidad,

sobre todo proteger la población de mayor vulnerabilidad, niños y adultos mayores.

Recordó que el Coronavirus no es un juego y es un riesgo que existe para todos y no sólo

infecta a las personas, sino también mata.